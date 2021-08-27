中職／拚勁讓曾總起雞皮疙瘩　郭天信反倒心虛

味全龍中外野手郭天信昨日爬牆，差點「演技」沒收樂天桃猿朱育賢全壘打，今(27)日郭天信笑說是為了幫助球隊，但被樂天總教練曾豪駒稱讚很有拚勁「看了起雞皮疙瘩」，反倒心虛希望自己失誤能再減少一些。
記者鍾東穎/桃園報導
2021-08-27 20:40:37｜2021-08-27 21:38:47
昨天4局下朱育賢敲出中外野深遠兩分砲，一度被判接殺出局，樂天馬上申請電視輔助判決，球是先打到場外鐵架，才反彈進郭天信手套，改判全壘打，儘管不是美技，但這次超級巧合的意外引起熱議。
郭天信笑說，「一開始感覺有機會，去試試看，因為我有聽到咚一聲，但下來看到球在我手套裡面，下意識把手套舉起來，但我知道應該是全壘打，不過有機會拚一個出局數是一個。」
郭天信表示自己從小就比較「皮」，以前就有過跳到全壘打牆上嘗試接球的經驗，但也是第一次遇到這種狀況，是巧合接到球，不過這份拚勁讓樂天總教練曾豪駒稱讚，「看了起雞皮疙瘩」會帶動全隊努力。
儘管被對手主帥稱讚，郭天信更在意失誤表現，上周發生2次少見的跑壘失誤，被稱讚美技反倒心虛說，「我也很多搞笑演出，下半季開打了，希望能趕緊修正。」坦言先前看球迷留言，常常看到走心。