臉書最強座標之力！「聞氫哥」真面目曝光　再揭漲粉心法

人氣插畫家「聞氫哥」除了圖文詼諧幽默外，也時常在各大臉書粉專底下留言毒雞湯，靠著獨特的黑色幽默神回應往往成為讚數最多的留言，更在近日成為臉書上最常被KOL、粉絲團們tag標記的「最強座標之力」。而這名「只聞留言，不見其人」的神秘創作者其實早在2年前的直播中露過臉，本尊真面目曝光後也引來網友們直呼「好帥！」、「本人居然是帥哥」。

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「聞氫哥」在臉書上擁有超過60萬粉絲，除了圖文創作結合時事與黑色幽默外，更因為時常在KOL們的發文或是各大媒體粉絲團底下「玩梗」，不是留言毒雞湯就是神吐槽，吸引不少網友按讚。而今年三月起臉書系統將「追蹤的粉絲專頁互相留言」的通知廣發給用戶後，更讓不少使用者被「聞氫哥」的回應逗樂圈粉，近日更因此成為臉書社群上的「最強座標之力」，被各大臉書粉絲團點名，期待釣出本尊留言回應。

▲ 人氣插畫家「聞氫哥」在先前臉書直播中就曾露過臉。 （圖／翻攝自聞氫哥粉專）

綜合媒體報導，聞氫哥大學原本因為家人反對而就讀電機系，經過重考一年後轉學就讀平面設計相關科系，早在成為「座標之力」前，2018年的他就曾透過臉書現場直播繪圖，當時留著個性小鬍子的有型模樣也讓不少粉絲在直播時驚呼「本人居然是帥哥！」、「聞氫好帥歐」、「本來以為氫哥應該是肥宅的說」。而在近日聲量爆紅後，有酸民留言表示「真的還好」，聞氫哥則以一貫的幽默回應「帥這種東西是很主觀的，我這個人心眼很小，下面留言請注意」。

▲今年父親節聞氫哥也在Instagram上曬出與女兒的甜蜜合照。（圖／翻攝自聞氫哥IG）

事實上，聞氫哥先前就曾以「興趣可以當飯吃嗎？」為題進行演講，內容講述他過去熱愛畫畫卻被長輩們酸「當畫家會餓死」，更分享進入職場後超時工作又領不到加班費的社畜生活，上班族的無奈心聲被結合到圖文創作與社群互動中，也難怪能不斷吸引網友共鳴。至於為何透過「留言互動」來增加粉絲數，他的太太「氫嫂」則幽默回應「這一波操作不過是他年初就開始發現，回覆留言加粉數量比畫圖快」，加上沒有信用卡無法下廣告，靠座標之力日吸千粉，這一波操作至少增加了四萬粉絲，更笑稱「陰錯陽差被他矇到而已」。（編輯：楊智傑）