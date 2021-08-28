中國網信辦：整治金融黑嘴與彈出視窗新聞

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整改期間，中國網信辦將會同財經主管部門，督促指導主要商業網站平台對照專項整治要求，集中清理一批違規發布的財經類資訊，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號。
中國網信辦表明要重點打擊以下8類違規問題：
一是胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟資料，惡意唱空金融市場、唱衰中國經濟等。
二是毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀財經領域熱點的報導評論等。
三是散布「小道消息」，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠。
四是轉載合規稿源財經新聞資訊時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為。
五是充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序。
六是炒作負面資訊對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益。
七是炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，藉以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等。
八是未嚴格履行身分認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。
中國網信辦今晚並透過微信公眾號宣布，針對網友反映強烈的行動應用程式PUSH彈窗（彈出式視窗）違規推送、過濫推送等擾亂網路傳播秩序問題，決定8月27日啟動「清朗．移動應用程式PUSH彈窗突出問題專項整治」。
據發布，此次專項整治，重點針對新聞App、手機流覽器、公眾帳號平台、工具類應用等4類行動應用程式，分類施策，明確6項整改要求：
一是禁止PUSH彈窗推送商業網站平台和自媒體帳號違規採編發布、轉載的新聞資訊，推送新聞資訊必須採用規範稿源。
二是PUSH彈窗推送新聞資訊不得渲染炒作輿情熱點，斷章取義、篡改原意吸引眼球、誤導網友。
三是未取得聯路新聞資訊服務許可的工具類應用不得PUSH彈窗推送新聞資訊。
四是禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞、血腥暴力、奇聞異事、低俗惡俗等有悖社會主義核心價值觀內容。
五是禁止通過PUSH彈窗渠道放大傳播失德藝人、負面爭議人物的有關言論。
六是遇突發事件、災難事故，不得渲染血腥現場、過度強調案件血腥細節等，不得紮堆PUSH彈窗推送相關資訊。
中國網信辦強調，對整改態度不端正、整改措施不徹底、整改後問題依然突出的行動應用程式，將依法依規嚴處，視情況暫停平台PUSH彈窗功能，直至整改到位。（編輯：楊昇儒）1100827