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喀布爾恐攻已逾170死　美國安單位警告：未來幾天更危險

▲阿富汗喀布爾機場附近26日發生炸彈攻擊，已知至少170人因此死亡。圖為在攻擊中受傷的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗喀布爾機場附近26日發生炸彈攻擊，已知至少170人因此死亡。圖為在攻擊中受傷的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-28 07:05:09

阿富汗喀布爾機場附近26日發生自殺炸彈攻擊，造成至少157名阿富汗平民以及13名美軍人員死亡，另有200人受傷，是美軍近10年在阿富汗遇到傷亡最嚴重的襲擊事件，極端組織伊斯蘭國的區域分支「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)已宣稱犯案。美國國安團隊27日對總統拜登(Joe Biden)進行國安簡報時警告，未來幾天恐怕是阿富汗撤兵任務最危險的時期。

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綜合外媒報導，白宮發言人莎琪(Jen Psaki)週五表示，拜登與副總統賀錦麗當天上午聽取國安簡報時，國安顧問團隊曾警告，喀布爾很可能會再次出現襲擊事件，「未來幾天是任務迄今最危險的時期」，此外，任務指揮官也報告反擊伊斯蘭國的相關行動，與拜登週四發表演說時，揚言要伊斯蘭國付出代價的說法相呼應。

莎琪也提到，拜登不打算因喀布爾發生恐襲就要求軍方高層辭職負責。美國仍持續與盟友就撤離任務進行外交交涉，最後一批美國駐喀布爾使館工作人員預計將在本週末撤離，美國也計劃在撤軍後與塔利班持續接觸，以幫助未能及時離開的國民繼續撤離。

為了哀悼事件中的死難者，拜登總統下令白宮及全國的公共建築物降半旗至30日，並命美軍指揮官制定行動計劃，打擊ISIS-K組織的資產、首領及設施，會在選擇的時間及地點，給予對方精準有力還擊，誓言讓施襲者及企圖傷害美國的人付出代價。


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