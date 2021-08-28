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吳釗燮投書美媒：讓台灣在聯合國體系扮建設性角色

▲台灣外交部長吳釗燮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣外交部長吳釗燮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-28 08:43:47

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國線上時事雜誌「外交家」今天刊登外交部長吳釗燮的專文指出，疫情肆虐全球，台灣已準備好作出貢獻，現在是聯合國接納台灣這個可貴夥伴的時刻，沒有理由不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色。

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「外交家」（The Diplomat）今天刊登吳釗燮投書。他在文中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球，已經造成超過2億人確診、400萬人喪生。

面對高傳染性Delta變種病毒帶來另一波疫情高峰，吳釗燮指出，世界各國莫不殷切期盼聯合國能強化作為解決危機，以迎來更好的復甦及永續重建。這是需要所有人共同投入的艱鉅任務，台灣已準備好作出貢獻，現在正是聯合國接納台灣這個可貴夥伴的時刻。

他指出，台灣優異的防疫能力、迅速滿足全球供應鏈需求的實力，以及持續對夥伴國家提供的實質協助，在在說明沒有理由不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色。

吳釗燮表示，在中華人民共和國施壓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據。但該決議文字十分明確，僅處理中國在聯合國的代表權，隻字未提中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

他表示，中華人民共和國從未統治台灣，這是事實，也是台灣海峽兩岸的現狀，只有台灣人民以民主程序選出的政府，才能在國際上代表台灣。中華人民共和國藉由將2758號決議與北京的「一個中國原則」劃上等號的錯誤作法，專斷地將其政治立場強加於聯合國。

吳釗燮指出，聯合國祕書長古特瑞斯（AntonioGuterres）今年6月上任時曾強調，疫情凸顯了人類是脆弱且需要相互依賴的，唯有讓更多人加入分享貢獻，才能使聯合國、個別國家與整體人類都受惠，拒絕台灣加入聯合國將是世界精神與物質層面的雙重損失。

吳釗燮指出，隨著全球受到2019冠狀病毒疾病的Delta變種病毒衝擊，世界更期待透過聯合國機制解決危機，這項艱鉅任務需要每個人的幫忙，台灣是一個願意克盡己力的珍貴夥伴，現在該是聯合國歡迎台灣加入的時機了。（編輯：周永捷）1100828

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