拜登上任後首次！美軍海巡雙艦一同通過台海

美國海軍第七艦隊27日宣布，伯克級驅逐艦紀德號(USSS Kidd DDG-100)和美國海巡艦穆洛號(Cutter Munro)，當日按照國際法例行通過台灣海峽，為美國總統拜登(Joe Biden)就職後，美國軍艦第8次通過台灣海峽，也是拜登上任後，美國海軍和海岸防衞隊的艦艇首次同時通過台海。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-28 07:50:46
根據美國軍方發表的官方聲明，紀德號與穆洛號共同航行穿越台灣海峽，在符合國際法的前提下通過國際水域，而2艘船艦合法航經台海，也體現美國對自由開放印太地區的承諾，並表明美國軍隊將在國際法允許下，於任何地方繼續飛行、航行。
公開資料顯示，今次是拜登上任以來，第8次有美國軍艦通過台海，最近一次是上月28日的伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65），期間中國解放軍東部戰區出動海空兵力全程跟蹤、監視及警戒。
根據統計，自拜登政府上任以來，美國軍艦已是8度通過台海，光2月就有2次，分別是2月4日的馬侃號(DDG-56)以及2月24日的魏柏號(DDG-54)；接著是3月10日的芬恩號(DDG-113)，4月7日馬侃號(DDG-56)，5月18日魏柏號(DDG-54)，6月22日魏柏號(DDG-54)，7月28日班福特號，以及本次的紀德號，平均每個月就會發生1次。