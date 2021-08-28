台股周線翻紅重返月線　唯季線反壓仍在、建議審選產業

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安聯投信台股團隊表示，IHS Markit 近日發布美國 8 月採購經理人指數 (PMI) 初值，受原物料短缺、病毒蔓延及產能受限影響，尤其是服務業，8 月綜合 PMI 下滑至 55.4，寫下八個月新低，亦為美國經濟活動擴張力道動能增添雜音。此外近期疫情反覆，尤其Delta病毒來勢洶洶，全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數，也是近期股市波動的另一個原因，值得持續觀察。
在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周最重要的大事，莫過於重要晶圓代工漲價的消息。整體而言，晶圓代工報價今年以來持續上漲，主因在於晶圓嚴重供不應求，尤其成熟製程的相關產品。此次漲價反映先前預期，晶圓代工吃緊至少延續到年底，且有機會延續到2022年。
然而，IC廠商以及整體供應鏈接下來能否順利轉嫁成本上漲，以及反映成本是否影響終端需求，將是接下來觀察的重點。另一方面，廖哲宏表示，近期疫情反覆，需求強勁的汽車、伺服器以及工規產品受到缺料影響，而消費性電子產品諸如NB及TV則出現需求下修的現象。上游供不應求，然而下游產業雜音漸起，以及近期股市波動，讓許多投資人不免擔心。
不過，廖哲宏指出這並不影響原本看法，建議目前投資仍應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，至於關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。
永豐投顧則認為，自8月23日反彈以來，量能並未隨之放大，顯示追價意願不強，且大量套牢區為7月份17100點到18034頭部區域，故股價再往上將遇層層賣壓，預估指數在季線17375處壓力仍大，強弱族群表現分歧，建議以晶圓代工、高速傳輸IC設計及近期投信進駐的大型金融股為標的。
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