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台股周線翻紅重返月線　唯季線反壓仍在、建議審選產業

▲台股周線翻紅、重返月線，但法人指出唯季線反壓仍在，建議投資人審選強勢產業。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股周線翻紅、重返月線，但法人指出唯季線反壓仍在，建議投資人審選強勢產業。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-08-28 09:57:21

在歷經八月以來指數的修正，以及籌碼的整理，加上受惠於晶圓代工廠漲價的利多消息所帶動，台股近日出現連續反彈，週五（27日）終場以上漲142.97 點，收在 17209.93 點。周線翻紅、並重返月線之上，但成交量因雜音干擾而滑落至3175.45億元。法人指出，季線反壓仍在，建議審選強勢產業。

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總體經濟方面，安聯投信台股團隊表示，近期國際市場前景主要受到以下雜音所干擾。一是在美國經濟重啟的路徑不變、聯準會貨幣政策將逐漸正常化，但對時機、速度與結構尚未達成共識，是造成近期股市波動的主因之一。

安聯投信台股團隊表示，IHS Markit 近日發布美國 8 月採購經理人指數 (PMI) 初值，受原物料短缺、病毒蔓延及產能受限影響，尤其是服務業，8 月綜合 PMI 下滑至 55.4，寫下八個月新低，亦為美國經濟活動擴張力道動能增添雜音。此外近期疫情反覆，尤其Delta病毒來勢洶洶，全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數，也是近期股市波動的另一個原因，值得持續觀察。

在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周最重要的大事，莫過於重要晶圓代工漲價的消息。整體而言，晶圓代工報價今年以來持續上漲，主因在於晶圓嚴重供不應求，尤其成熟製程的相關產品。此次漲價反映先前預期，晶圓代工吃緊至少延續到年底，且有機會延續到2022年。

然而，IC廠商以及整體供應鏈接下來能否順利轉嫁成本上漲，以及反映成本是否影響終端需求，將是接下來觀察的重點。另一方面，廖哲宏表示，近期疫情反覆，需求強勁的汽車、伺服器以及工規產品受到缺料影響，而消費性電子產品諸如NB及TV則出現需求下修的現象。上游供不應求，然而下游產業雜音漸起，以及近期股市波動，讓許多投資人不免擔心。

不過，廖哲宏指出這並不影響原本看法，建議目前投資仍應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，至於關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

永豐投顧則認為，自8月23日反彈以來，量能並未隨之放大，顯示追價意願不強，且大量套牢區為7月份17100點到18034頭部區域，故股價再往上將遇層層賣壓，預估指數在季線17375處壓力仍大，強弱族群表現分歧，建議以晶圓代工、高速傳輸IC設計及近期投信進駐的大型金融股為標的。


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