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中國演藝圈掀整肅潮！恐涉政商連結　外媒：批判行動展開

▲中國知名女演員趙薇傳出被列入「劣跡藝人」名單。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國知名女演員趙薇傳出被列入「劣跡藝人」名單。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-28 08:35:14

中國政府近日大動作整肅演藝圈，「劣跡藝人」名單也讓娛樂界人人自危，最新一起是曾出演「還珠格格」小燕子一角的趙薇，在影音平台的作品被全線下架，其「微博」超級話題也無預警關閉，有外媒跟中港媒體都認為，可能與中共杭州市委書記周江勇落馬一事有關，打擊對象實為馬雲的阿里巴巴集團。

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根據《自由亞洲電台》報導，被挖出曾穿過日本旭日旗裝等「黑歷史」的趙薇，在中國各大影音平台上的參演作品，近日都被刪除其姓名，不過有熟知中國演藝界生態的人向外媒透露，趙薇出事主要還是因為與阿里巴巴的連結。

報導指出，包括趙薇在內的一批「劣跡藝人」被封殺，關鍵因素可能涉及杭州市委書記周江勇落馬，周江勇還遭中國官媒長篇揭露其家族的商業版圖、政商關係，是如何與他的仕途「高度密合」，以及與阿里巴巴旗下螞蟻集團的往來等等。消息人士聲稱，如果藝人被整肅是因不愛國、親日或偷稅漏稅，政府通常都會馬上說明，但這次卻相對神秘，由於先前就有馬雲、阿里巴巴和趙薇可能出事的消息傳出，加上浙江官場大地震，研判浙江情勢與阿里巴巴的事情互相有關聯。

這次事件中，趙薇和丈夫黃有龍，跟阿里巴巴創辦人馬雲的關係再度受到外界關注，有港媒報導稱，2014年年底，趙薇夫婦曾斥鉅資買了近一成阿里影業的股份，而螞蟻集團去年計劃上市前，披露的股東名單中，也包含趙薇的母親魏啟穎。

雖然馬雲曾指跟趙薇不熟，但外界仍相信趙薇出事，可能是因「阿里系」被中央整肅。評論人畢鑫則表示，近20年，中國著名藝人與富商結盟，介入房地產開發、金融業務及互聯網平台業務，又通過富商結識官員，很容易淪為權力鬥爭的工具或犧牲品；推論趙薇也許是涉及到某些人的核心利益，所以被借公權力封殺，以維護黨派穩定，一場批判「劣跡藝人」的行動，已經在中國展開。


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