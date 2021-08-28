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選BNT怕要重排疫苗？指揮中心：直接加選排序不會變

▲8月28日14時，BNT將納入意願平台選項裡，民眾可以上網做登記，但民眾擔心選了BNT，會不會讓原本的疫苗品牌重新排隊？指揮中心發言人莊人祥指出，直接加選排序就不會變。（圖／指揮中心提供）
▲8月28日14時，BNT將納入意願平台選項裡，民眾可以上網做登記，但民眾擔心選了BNT，會不會讓原本的疫苗品牌重新排隊？指揮中心發言人莊人祥指出，直接加選排序就不會變。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎/台北報導

2021-08-28 09:55:56｜2021-08-28 09:57:40

台積電、鴻海永齡與慈濟等民間自購捐贈的BNT疫苗即將來台，指揮官陳時中27日指出，意願登記將於8月28日下午2點重新開放，請民眾盡速完成意願登記。不過有民眾擔心，如果更改疫苗品牌選項，原本選的疫苗是否又要重新排隊？為此，發言人莊人祥表示，直接加選排序就不會變。

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近日傳出民間自購的BNT疫苗即將到貨的消息，外傳這批BNT疫苗的數量有195萬劑，指揮官陳時中沒有直接證實，僅表示數量相差不遠，至於抵台時間點，也只說最快在8月底或是9月初會到貨，且會是分批到台灣。

指揮中心昨日也公布，BNT疫苗將納入意願登記平台選項，並於8月28日下午2點重新開放，請民眾盡速完成意願登記。不過民眾擔心如果更改了疫苗品牌選項，原本選的疫苗是否又要重新排隊？為此，發言人莊人祥表示，直接加選排序就不會變，也就是不更動原本的選項，直接加選BNT即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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