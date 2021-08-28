美國聯準會不升息！謝金河另揭金融市場「最不尋常訊號」
近期全球通膨壓力升高，資金氾濫，韓國日前宣布上調基準利率一碼，而美國聯準會的態度更是各界矚目。而美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）27日出席全球央行年會時表示將開始縮減資產購買金額，但不會急於提高利率。對此，財金傳媒集團董事長謝金河認為鮑爾的發言給了市場更樂觀的信心，但謝金河也強調「金融市場永遠沒有標準答案」，更指出目前市場上「最不尋常的訊號」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 10:55:27
謝金河今（28）日在臉書發文表示，「看起來鮑爾給了大家滿意的答案，確立縮表，但不升息，而這也給了市場更樂觀的信心，歐美股市在聽完鮑爾演講後，股市都向上走高，最顯著的指標是VIX，恐慌指數下跌13％。」
謝金河認為，「面對由資金堆砌出來的股市，聯準會戰戰兢兢，不敢動用升息的手段，但是面對聯準會資產負債表從4兆拉升至8兆美元的情況下，縮表也有後座力。8年前，柏南克的縮表在市場上造成Taper Tantrum的縮表恐慌症，造成脆弱五國（Fragile Five）的經濟險象環生景象，這回縮表按表操課，大家經驗豐富許多，不致釀成大禍。」
展望未來，謝金河指出看起來6、7月間的通脹壓力，正逐漸降溫，但疫情擴散，儘管疫苗普及率愈來愈高，但確診人數仍然有增無減，這也增加了未來經濟發展的變數。且阿富汗的地區衝突更是變化難料，還不可太早下定論。
最後謝金河強調，「金融市場永遠沒有標準答案」，雖然美國聯準會表態不升息給了市場滿意的答案，但謝金河提醒，「現在全球最脆弱的地方是香港，對金融市場而言，代表中國的最重量級企業，騰訊、阿里股價瞬間腰斬，美團一下跌6成...這才是最不尋常的訊號！」（編輯：倪浩軒）