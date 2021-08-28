李四川、連勝文陪朱立倫拜會 王金平：兩岸立場不能動搖
前高雄市副市長李四川、前國民黨智庫副董事長連勝文今（28）日陪同國民黨主席候選人朱立倫到前立法院長王金平高雄路竹老家拜會，朱立倫說，未來當黨主席責任重大，希望跟王金平請益，像是他日前提出要設駐美代表處其實就是王的主張；王金平也說，華府不能只有民進黨一種聲音，至於兩岸立場不能隨便搖擺不定。
記者余祥／台北報導
2021-08-28 11:58:44｜2021-08-28 11:59:03
朱立倫受訪時說，今天到高雄第一站當然是要來看王金平，希望跟院長請益，也希望在主席選舉過程中順利，大家的共同目標就是團結國民黨，讓國民黨更強、發揮最大戰力，怎樣在國民黨在兩岸關係中能扮演重要角色、在國際社會能受到美國、日本等國尊重。
今日下午國民黨中央將在民進黨旁舉辦反萊豬等相關活動，黨主席候選人皆會出席，獨漏朱立倫，朱說，今天他無法參加黨中央活動，因為他早就跟院長約好，今天一整天在高雄，未來還有機會，主席改選後到公投投票還有3個月，屆時再來推動。
不過，王金平仍未表態要支持誰，王金平說，4位黨主席候選人都非常優秀，各有所長，黨共同目標國家各種政策上，選擇對黨、對國家最有利的，才可能得到民眾支持，加以推動。王說，就像朱立倫所說的，未來黨一定要在美國設立代表處，否則華府只剩下民進黨的聲音；另外，在兩岸問題上要理性處理，一切國家利益為上，但政策立場堅定，相信這樣國民黨才能夠重新獲得民眾支持，才有執政的可能。
王金平日前要代表國民黨參加海峽論壇，卻被遭譏求和，導致黨中央臨時喊卡，媒體詢問，是否對黨主席江啟臣不滿，王金平說，黨的決定他都接受，當時也跟江啟臣說很多情理上的話，兩岸關係的維持，不能隨便動搖立場跟原則。