日自衛隊助10多名阿富汗人撤離　仍約500人待援

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由於在阿富汗境內大使館及國際機構工作的當地工作人員等，還有很多想撤離卻無法撤離，因此，日本政府目前先讓自衛隊員及運輸機在巴基斯坦待命，協助確保相關人員安全或撤離任務。
讀賣新聞報導，日本航空自衛隊3架運輸機目前正在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德待命，主因是仍有約500名希望撤離的日本大使館等當地職員及其家人滯留當地。
不過，隨著阿富汗治安惡化，日本政府已讓派遣到喀布爾國際機場、負責協助撤離任務的外務省職員及自衛隊員到伊斯蘭馬巴德避難，日本防衛省官員說，「現階段要執行撤離任務有困難」。
朝日新聞報導，日本政府原本研判協助撤離人員約500人，但多數阿富汗人可能因為無法通過塔利班（Taliban）盤檢未能順利抵達機場。
日本防衛大臣岸信夫昨天在內閣會議後記者會上說，「喀布爾機場的安全由美軍負責」；而派遣自衛隊運輸機的法源依據自衛隊法84條之4規定，「能安全遂行任務才同意執行」。
撤離任務最大的障礙並非「安全」的機場內，而是機場外面，許多希望能撤離的民眾湧向機場造成混亂。
面對機場外的盤檢，日本外務省原本希望用巴士載運撤離人員進入機場，但因為26日在機場附近發生恐攻，讓盤檢更加嚴格。
在各國都派出運輸機飛往喀布爾時，日本政府已確保能在26日及27日兩天內撤離約500人。外務省官員26日說，如果運輸機能來回起降的話，應該能撤離所有人員。
不過，當地26日發生恐攻讓情勢惡化，美方也通知不放行新的起降班次，讓撤離任務不得不中止。
喀布爾陷落的8月15日，日本駐阿富汗大使岡田隆並不在阿富汗；12名日本大使館員17日搭乘英國軍機離境，但許多阿富汗籍工作人員被留在當地，讓日本政府啟動撤離任務。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1100828