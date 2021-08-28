中國媒體：重拳整治娛樂圈　意在引導文藝工作者

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隸屬中共中紀委的中國紀檢監察報今天以「整治娛樂圈亂象打出組合拳」為題發表評論文章，直指鄭爽逃漏稅、吳亦凡涉嫌性侵罪被逮捕、趙麗穎的極端粉絲拉踩引戰、李誕因發佈低俗廣告被罰款等行為，加劇了「飯圈」（粉絲圈）亂象，造成網路空間烏煙瘴氣、生態惡化，給廣大網友特別是青少年帶來不良影響。
文章指出，從涉案被捕到偷稅被查，再到不尊重歷史被封，流量明星接連「失德失範」，「飯圈」充斥歪風邪氣。個別明星管理失位，引導不及時助長「飯圈」亂象。更有甚者藉著流量光環大行違法犯罪之事，不斷刷新公眾下限，加劇甚至製造了「飯圈」亂象。
文章說，這次重拳整治娛樂圈、「飯圈」亂象，是「對文藝工作者的引導」，也是對文娛事業健康發展的保護，更是本著「對社會負責、對人民負責」的態度，依法加強網路空間治理，加強網路內容建設，為廣大網民特別是青少年，營造「風清氣正」的網路環境。
這篇文章特別點名鄭爽說，身為千萬粉絲的流量明星，對國家法律法規和有關部門三令五申置若罔聞，無視嚴禁影視行業「天價片酬」、「陰陽合同」的有關要求，偷逃稅主觀故意明顯，嚴重擾亂稅收徵管秩序。
紅星新聞也發表文章，不但點名批判鄭爽與先前涉及「陰陽合同」逃漏稅的女星范冰冰，更指這不僅僅是兩人的個問題，而是娛樂圈的行業性問題。范冰冰被查後就有17名藝人被約談，此後截至2018年底，影視業納稅人自查申報稅款就達人民幣117.47億元。
文章表示，最近鄭爽因偷漏稅被查後，有75名藝人便緊急註銷200家公司。不管有無直接聯繫，一齊出現這一系列動作都表明「問題不是孤立存在的」。簽訂「陰陽合同」、設立「掩護公司」、勾兌「增資協議」等現象，儼然已經是中國娛樂圈內一大潛規則。（編輯：周慧盈）1100828