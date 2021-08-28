與戰爭同年誕生！美士兵魂斷阿富汗 家屬：拜登搞砸一切
阿富汗喀布爾國際機場，26日發生自殺炸彈攻擊，至少170人死亡，包含13名美國軍隊人員，雖然當局並未公布陣亡士兵的名單，但已有多家美國媒體採訪罹難士兵家屬，他們當中許多人都對拜登政府不完善的撤離計劃，感到不滿和痛心。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-28 12:05:56
綜合《紐約時報》、《今日美國》等外媒報導，來自美國懷俄明州的20歲士兵麥克羅姆(Rylee McCollum)，在此次的恐怖攻擊中身亡，這是美軍近10年來，在阿富汗遭遇最嚴重的傷亡事故。生於2001年的他，與911事件、美國出兵阿富汗同年誕生，為了協助美國結束這場長達20年的戰役，首度派駐海外，沒想到卻就此魂斷異鄉。
麥克羅姆的姊姊羅伊絲(Roice McCollum)向當地傳媒透露，弟弟原本3週後就要為人父，因為塔利班(Taliban)攻城掠地，阿富汗局勢不穩，返國日期被延後至年底，讓遠在美國的家人非常思念與擔心，如今天人永隔，妻子腹中的寶寶已沒有機會見到父親。
麥克羅姆的父親和姊姊指出，他從小就夢想成為1名海軍陸戰隊員，熱愛美國歷史、摔角和武術的他，原本計劃退伍後當歷史老師及摔角教練。父親並表示，他不想為了阿富汗的現況去追究該責怪哪一任政府，但他確實認為拜登政府搞砸了撤離行動，眼看仍有美國公民和軍人滯留當地，讓他很害怕接下來還會發生什麼事。
另1名陣亡士兵卡里姆(Kareem Nikoui)的父親也感嘆，兒子生於戰爭開始的那年，沒想到生命也隨著這場戰爭一起畫下句點。對於美國政府的處理方式，他也感到相當失望與生氣，認為拜登對兒子和其他士兵置之不理，悲劇才會發生。