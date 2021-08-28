18到20歲成疫苗孤兒？陳時中無奈：怎樣安排都痛苦
中央流行疫情指揮中心日前宣布，BNT疫苗將優先提供12到18歲的青少年施打，但民進黨「英系」立委聯合發出聲明，呼籲政府應該讓18至20歲的年輕人也能同步優先接種BNT，不要讓這群年輕人成為疫苗孤兒。為此，陳時中今（28）日也無奈回應，怎樣安排都很痛苦，會盡量以整體提高第一劑為主，人口涵蓋方面將持續努力。
記者許家禎/台北報導
2021-08-28 17:04:36｜2021-08-28 17:07:13
BNT疫苗即將來台，今日下午2點開放意願登記，將BNT也納入選項，主要優先讓12到17歲學生造冊施打，並提供給18歲以上民眾意願登記。但有大學生認為，20歲以上可以施打高端、BNT開放到17歲，那18歲到20歲的學生不上不下就像疫苗孤兒。同時部分立委也呼籲政府，BNT優先施打對象應該開放到20歲，因為這群大學生活動力大、足跡可能更為複雜。
為此，陳時中表示，目前18、19歲可以意願登記選擇AZ與莫德納，只是還沒輪到接種時間。他無奈表示，怎樣安排都很痛苦，因為每個年齡層都有不同的需要與考量，高年齡的風險高，一般國家也都是從風險高的開始打，再逐漸往下打，台灣也是這樣做。
陳時中說，當然他也了解到年輕族群在學校就學有群聚風險，有些也有工作上接觸的人比較多的風險，因此指揮中心比較折衷的方式，就是先犧牲打第二劑的，先提高全體第一劑人口涵蓋率，種種相關問題他們都有注意到，但會思考怎麼樣盡量做到平衡。
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