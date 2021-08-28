隔板反而增加染疫風險？陳時中做出說明

新冠肺炎威脅未減，部分國家在防疫部分，公共空間常使用隔板希望減低傳染風險，但國內外陸續有研究表示，隔板可能阻礙正常空氣流通，反而增加染疫風險。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日回應，其實相關研究並沒有說「使用隔板會增加風險」的直接科學根據，主要論述還是在公共場所得維持良好通風，落實環境消毒是控制疫情的重要手段。
記者許家禎/台北報導
2021-08-28 15:35:41｜2021-08-28 15:50:20
日前許多英美研究報告指出，餐廳、辦公室使用的塑膠隔板，不僅可能對阻擋新型冠狀病毒傳播沒作用，反而可能阻礙正常空氣流通，製造出病毒累積的「死區」。另外，國立中山大學最新研究登上《科學》期刊，氣膠科學研究中心主任王家蓁與團隊發現，許多公共場合用來隔開座位的隔板，可能增加新冠肺炎感染的風險。
為此，陳時中回應，對於中山大學的研究結果，他們有過討論，最主要這研究並沒有說，使用隔板增加風險的直接科學根據，強調只是做這樣的討論。該研究最主要論述還是在，接觸病毒汙染的環境是新冠肺炎傳播的途徑之一，所以公共場所維持良好通風，以及落實環境清潔消毒，是預防染疫環境控制的重要手段。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。