防堵非洲豬瘟！移民署屏東縣專勤隊查獲越南酸豬肉

我是廣告 請繼續往下閱讀
移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，該隊為防堵非洲豬瘟病毒，避免來源不明肉製品流向新住民生活圈，乃主動拜訪販售東南亞商品與美食的店家，加強宣導不要購買或販售產地不明的豬肉製品。
該隊並於今(28)日上午，會同食品藥物管理署南區管理中心、屏東縣政府衛生局、警察局、環保局、農業處等相關單位組成聯合稽查小組，兵分多路積極追查可疑肉品流向，在屏東市某東南亞食品雜貨店內，發現內含豬肉成分的越南酸肉商品，包裝未依規定標示豬肉原料原產地，加以查扣處理。
業者說，越南酸肉為越南商店常見商品，有固定的購買客源，是向台灣廠商進貨，不知道肉品來源也需要標示。
衛生局人員為求慎重，當場將店內該批越南酸肉23包(重量約2.3公斤)查扣送驗，以查明有無非洲豬瘟病毒，專勤隊也協助查明來源廠商，由衛生機關依法裁處。
陳泗村指出，目前東南亞地區非洲豬瘟疫情嚴峻，防堵非洲豬瘟需全民共同努力，請新住民朋友配合中央災害應變中心指示，不要購買來路不明或標示不清的肉類商品，自家鄉返國也不要攜帶含有肉類成分的加工製品，如違反規定輸入疫區肉品到台灣，最高可處7年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金。