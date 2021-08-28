趙薇遭爆與馬雲「有連結」！無奈被封殺　傳吳亦凡供名單

大陸女星趙薇近來被挖出穿著日本軍旗的舊照，遭指辱華，被貼上「劣跡藝人」標籤，她主演的影視作品全都遭下架，事件鬧得沸沸揚揚。而最近有人爆料，此事疑似與馬雲有關，傳聞趙薇與馬雲有金錢上的連結長達6年。

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日前大陸杭州市委書記周江勇，被爆出涉嫌嚴重違紀違法，扯出了馬雲的阿里巴巴集團螞蟻金股上市一事，其中趙薇曾以31億港幣（約台幣112億元）收購阿里影業9.18%股份，成為第二大股東，在2015年時公司股價大漲，趙薇獲得高達44億港幣（約台幣158億元）盈利，1個月後趙薇選擇減持部分股票，套現10億港幣（約台幣36億元），這次的投資生意，可以算是趙薇最漂亮的投資戰績。

▲▼趙薇被爆與馬雲疑似有金錢連結。（圖／翻攝趙薇微博）

至於為什麼會傳出趙薇被封殺似乎與馬雲有關聯呢？周江勇在擔任政府官員時因為貪腐案被調查，經調查發現，他在任內力挺馬雲的阿里巴巴，趙薇夫妻又與馬雲關係相當深厚，林林總總串在一起，因此讓外界不禁聯想，趙薇可能參與了政商勾結。此外，霍尊、張哲瀚與趙薇都突然無預警被封殺，有一說指出，其實是吳亦凡因為誘姦未成年一事遭到調查後，提供了一份「47人名單」給警方，趙薇就在名單中，但這個推測遭到不少人反駁，因為吳亦凡與趙薇其實沒有太多交集。

由於近來「劣跡藝人」事蹟連環爆，大陸官媒《人民日報》在微博發表文章，裡頭提到應該加強演藝人員的教育管理，「打造健康向上的行業風氣，意義深遠。想走演藝這條道路，就得時刻繃緊法治弦，守住道德底線，常懷律己之心，常修演藝之德。否則一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的『終點線』！」