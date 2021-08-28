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第七輪提供AZ疫苗　8／29開始預約、9／3開打

▲指揮中心表示第七輪AZ疫苗8／29開始預約、9／3開打。（圖／NOWnews資料照片）
▲指揮中心表示第七輪AZ疫苗8／29開始預約、9／3開打。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-08-28 14:14:28｜2021-08-28 15:52:13

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」 ( https://1922.gov.tw/ ) 自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。另第七期將提供接種AZ疫苗，預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止。

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▲中央流行疫情指揮中心28日公布第七期提供接種AZ疫苗相關資訊。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心28日公布第七期提供接種AZ疫苗相關資訊。（圖／指揮中心）


指揮中心說明，第七期預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。此外，提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

▲中央流行疫情指揮中心表示，8月28日下午2點起開放意願登記，納入BNT疫苗選項。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心表示，8月28日下午2點起開放意願登記，納入BNT疫苗選項。（圖／指揮中心）


指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平臺」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

▲中央流行疫情指揮中心公布截至8月28日最新疫報，圖新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14509例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心公布截至8月28日最新疫報，圖新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14509例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心公布截至8月28日最新疫報，圖新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心公布截至8月28日最新疫報，圖新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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