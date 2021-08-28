2022時力擬提名50候選人 邱顯智：慎重考慮選新竹市長
2022地方選戰，各政黨將展開布局，時代力量不分區立委邱顯智今（28）日表示，慎重考慮參選新竹市長。時力黨主席陳椒樺表示，規劃在全國提名50名候選人，期盼能夠在地方議會形成黨團。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-28 14:54:55
時代力量第二屆黨代表大會第一次會議原訂5月展開，因為疫情關係延後到今日舉行實體會議。陳椒華在會前受訪時表示，時代力量最近兩個月來已成立提名小組，共有7位委員，現在也把提名預計公告的時間都訂好，預計下個禮拜將召開記者會，針對提名小組的情況做說明。
針對地方選舉規劃，陳椒華並指出，時代力量在2018年選舉，有16位議員當選，未來規劃16個縣市黨部，希望有50名候選人，希望能在議會成立黨團，這是時代力量的目標。
至於1218四項公投，陳椒華表示，其實早就該定調，但是因為疫情關係延後，等待決策會議開會定調後，將來會召開記者會對外宣布。
至於是否加入新竹市長選舉，邱顯智表示，新竹市時代力量不應該缺席，他自己也會慎重考慮，因為他曾參選新竹市的立委，挑戰民進黨團總召柯建銘，到2018年時代力量在新竹市有3位議員當選，2020年推出的立委候選人高鈺婷也獲得非常好的成績，代表有相當的市民期待時代力量能夠在新竹市有所表現。
邱顯智表示，關鍵是在這樣的背景之下，到底新竹市民想要什麼樣的新竹市，時代力量會嚴肅來思考這個問題。