名家論壇》膝關節／毀三觀坐立難安！鬼影+哭聲團隊創意

《薩滿》出自泰國韓國兩地製作，由於是《哭聲》羅泓軫導演擔任監製，參與企畫、製作、劇本撰寫，找來《鬼影》《淒厲人妻》班莊比辛達拿剛(Banjong Pisanthanakun)執導，這樣的組合很難不讓鬼片鐵粉們好奇，《薩滿》到底有何能耐可以把韓國泰國兩大靈異驚悚導演串起來。

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▲泰韓兩國恐怖大師聯手打造駭人懼作。（圖／照片提供車庫娛樂）

× ▲泰韓兩國恐怖大師聯手打造駭人懼作。（圖／照片提供車庫娛樂）

羅泓軫之所以拍攝《哭聲》，當年是因為交出《黃海追緝》與《追擊者》之後發現人世間的犯罪多半想找出「合理藉口」，但如此多的犯罪事件，有些其實根本找不到世俗邏輯，更甚者最後都被貼上了超自然現象或是人們無法理解背後目的。才有了把宗教切入整起犯罪事件，成為故事核心。

如果說《哭聲》最後讓你懷疑天地萬靈是否有其背後秩序？人鬼神三者之間的對決最後如何創造一個更大的懸念。

那麼《薩滿》似乎延續了《哭聲》中的「薩滿」議題，在萬物皆有靈的主體下，靈到底是甚麼？人們如何理解靈？靈是好的？還是窮凶惡極？還是根本與我們自然相處？

於是故事選擇了是一個攝影團隊以紀錄薩滿為主題，拍攝一位在泰國東北地區村落，一位繼承家族信仰，得到女神祝福的巫覡。她能為村落裡遇到不明怪異的人治病，她也相信自己的天命可以助人。直到姐姐丈夫過世，發現外甥女「敏」不太對勁，彷彿遇到了惡靈入侵。這時才發現事情非同小可。

▲女演員薩娃妮烏托瑪(Sawanee Utoomma)在劇中飾演一位薩滿，卻發現自己的外甥女不太對勁。（圖／照片提供車庫娛樂）

× ▲女演員薩娃妮烏托瑪(Sawanee Utoomma)在劇中飾演一位薩滿，卻發現自己的外甥女不太對勁。（圖／照片提供車庫娛樂）

《薩滿》透過紀錄片的方式呈現真實度，即便觀眾入場前就知道這是虛構創作，畢竟《鬼影》大導演的名聲與《哭聲》羅泓軫導演聯合創作就讓人有一定信心指數。這片最可怕的地方在於毀滅多數人信仰的良善價值觀，巫覡姐姐當年選擇逃避繼承信仰血脈，沒想到引發一連串蝴蝶效應。

如果天地神靈對某些信仰者的宿命都有必然的命定安排，那麼，最恐怖的就是神靈希望你該完成的義務你卻沒有做到，代價會超過你的想像。

▲年度最駭人懼作《薩滿》太恐怖 遭文化部列為限制級。（圖／照片提供車庫娛樂）

× ▲年度最駭人懼作《薩滿》太恐怖 遭文化部列為限制級。（圖／照片提供車庫娛樂）

片中擔任關鍵要角的21歲的泰國新人演員納利亞桾蒙空傣實在不簡單，故事為了捕捉她在家中被軟禁時的模樣，劇情安排架設隱藏攝影機記錄，那些沒有戲劇情節，純粹日常化的監視器畫面，卻散發出濃濃的不安不祥感。

她演活了一個近乎變成原始野獸的怪奇模樣，翻箱倒櫃又吃生肉等等舉動令人害怕，更別說她最後跨越了這類電影對於嬰孩與寵物的那個道德紅線。但也因為後面脫序行為如此惡劣，才強化了觀眾不安感。

▲薩滿驚世駭俗程度超越輔15級《自殺突擊隊：集結》！（圖／照片提供車庫娛樂）

× ▲薩滿驚世駭俗程度超越輔15級《自殺突擊隊：集結》！（圖／照片提供車庫娛樂）

故事最後的薩滿大鬥法，對於一些入場想看驚悚鬼片的觀眾來說未必受用，但是劇情轉折，母女之間的對決則是一個新鮮創意，如何收服惡靈？母親選擇了一個非常極端的手法。

至於這類電影的主旋律並非熱愛「邪不勝正」，更多時候是讓觀眾看到「惡魔的極限」如何挑戰良善真理，有些悲劇多半是咎由自取，但更多故事結局則是殘酷虐人。故事結尾呼應了本片辯證信仰存在，從信仰者到懷疑者，我覺得《哭聲》羅泓軫上一回對觀眾提出的灰色人性，

這回則是更踩著信仰警戒線，告訴觀眾萬物靈體的作為沒有絕對的正義善念，更多因果報應等在後面。

●作者：膝關節／影評人





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