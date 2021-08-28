名家論壇》李兆立／萊豬公投　藍綠不跟你說的事

我是廣告 請繼續往下閱讀
毫不意外，藍綠再度吵成一團，但對於萊豬公投，似乎什麼都沒說清楚。
先來看看國民黨。他們對民進黨的抨擊，其實也在抨擊自己。
國民黨說，選在此時發動抗議的官方理由是「非洲豬瘟」肉品成功，等於民進黨食安破功，所以沒資格進口萊豬。
問題是，這食安究竟是怎麼破功的？
要將非洲豬瘟阻絕在境外，捍衛民眾食安和台灣豬農，關鍵就是「邊境查驗」，畢竟要抓得到，才能擋得到。國民黨為此批評民進黨，又要進口萊豬，又不願意增加邊境查驗的人力，所以查驗率才2%，這個說法其實是對的。
只是，這個邊境查驗人力缺乏問題始終存在，肉品查驗率也長年不到5%，請問當年開放美牛的國民黨政府，有幫忙提升邊境查驗能量嗎？或者問一個近一點的，去年民進黨說要進口萊豬時，國民黨有說要檢討邊境查驗人力嗎？
答案是，通通沒有。理由很簡單，因為國民黨一提到這點，就會自揭過去自己也沒有提升查驗的執政過失，所以避重就輕，只會在國會丟豬內臟抗議。
在朝時沒有積極作為，在野時沒有具體把關，國民黨如今才到街頭說查驗率太低，藉此批評民進黨政府食安破功，臉皮確實是夠厚，但對食安的信仰和投入，顯然輕薄如紙。
再來看看民進黨。他們對國民黨的批評，其實只說對了一半。
江啓臣此時殺去民進黨前舉辦抗議活動，當然有為自己黨主席選情造勢的意味，畢竟面對朱立倫的強勢回歸，江啓臣當然不能束手待斃，所以挑了去年曾經大戰的萊豬議題來操作。前面這一半，民進黨確實一點都沒說錯。
但是，後面一半，民進黨就經不起挑戰了。
「國民黨吃美牛又反美豬，根本雙重標準」一句話裡頭，就有兩個問題。第一，同樣邏輯也可以套在「過去反美牛，如今迎美豬」的民進黨身上，藍綠都是換了位置就換腦袋，誰也笑不了誰；第二，直接把所有「美豬」等同「萊豬」，如此以偏概全的全面貼標籤，這樣真的妥當嗎？有先問過美國商會和台灣進口商的意見嗎？
至於「公投已經走味」這個指控，更讓人感到時空錯亂，因為這正是2007年民進黨推動「討黨產公投」和「台灣入聯公投」時，國民黨拿來批評民進黨的話。
我們理解國會最大黨不需要公投就能宰制法案，所以不樂見少數黨或公民團體用公投「攪局」，但，除了朝野攻防位置互換，民進黨對於公投民主的價值與信仰，到底是什麼？
所以，我們到底該如何看待萊豬議題？
面對公投議案，需要的是透過溝通和釐清來逐漸找到共識。當我們撇開藍綠話術後，至少可以確認以下基礎事實：
第一，萊劑豬肉製品確實有一定的食安風險，特別是針對特定族群，因此需要把關。
畢竟，如果沒有需要把關的風險，教育部、國防部、警政署、消防署等政府機關，就不會明令營養午餐和軍人警消伙食不吃萊豬，農委會也不會持續規定「國產豬肉不得檢出萊劑、國內豬農不得使用萊劑」。
換句話說，支持進口方確實可以表明自己願意承擔風險，但不能誆稱「風險超低，不必擔心」。
第二，民進黨政府開放萊豬的食安配套很清楚，就是「邊境把關」和「明確標示」，但這兩個把關配套，如今都出了問題。
先看「邊境把關」。政府當初說好的「逐批查驗」，現實上很難辦到，畢竟查驗能量嚴重不足，實際上的肉品查驗率僅4%。因此，短期內確實能靠專案處理，如同2019年初的台灣成功阻絕了非洲豬瘟，但長期依舊會回歸人力不足的困境，因此最近被非洲豬瘟闖關成功。
同理，政府對美豬逐批查驗的邊境把關保證，確實出現破口。
再看「明確標示」。政府當初說會嚴格規範「產地標示」，讓民眾清楚分辨是台灣豬或美國豬。然而，台灣的產地標示向來鬆散，今年5月時，國軍伙食就曾發生「外箱標示台豬，裡頭標示美豬」的狀況，即便國軍立即澄清那批美豬不含萊劑，但產地的「明確標示」顯然大有問題。
如果兩大把關配套都破功，政府進口萊豬的食安前提，顯然也將面臨了極大挑戰。
第三，從這8個月的台美關係持續升溫來看，台灣不進口及不食用萊豬，對台美關係的影響相當有限。
民進黨當初開放美豬的另一個前提，是為了「台美關係」，雖然官方不明說，但各種明示暗示就是「開放萊豬就是國際政治的務實考量」，甚至到前陣子美國捐贈大量疫苗時，還有人在說「台灣人怎可以既感謝美國又反萊豬」，都是一樣的邏輯。
然而，從政府自己公布的「豬肉儀表板」來看，即便開放進口了8個月，依舊沒有任何萊豬入境，也沒有任何台灣人吃到萊豬。換句話說，美國的肉商也依舊沒有因為萊豬而實際賺到台灣人的錢，請問，這段期間的台美關係有因此受阻嗎？
我們看到的是，在美中對抗格局下，美國一邊頻頻拉攏盟友籌組抗中陣線，在各種國際場合更屢屢直接批評中國，另一邊也持續對台灣釋出善意，並反覆重申對台海穩定的嚴正關切和安全保證。這樣看來，台灣人吃不吃萊豬，對目前的美國顯然沒這麼重要。
上面三點，才是我們討論萊豬議題應該釐清的重點，可惜藍綠最近吵了一大堆，偏偏就漏掉這些重點。所以，萊豬公投怎麼投，還是自己睜大眼睛看清楚想清楚，至於這兩黨的口水，別太放在心上。
●作者：李兆立／政治工作者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com