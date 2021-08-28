楊丞琳跌落舞台「可怕瞬間」曝光！急道歉：沒保護好自己

一連3天在台北小巨蛋舉行「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，在演唱會首日卻發生踩空意外，雖然當時她安撫粉絲有工作人員接到她，但她近來在IG公開演唱會的幕後花絮，從升降台失足的影像曝光，令看的人冷汗直冒。

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楊丞琳在IG曬出去年11月舉辦演唱會的幕後紀實影片，演唱會首日楊丞琳曾向歌迷提到，因為不小心從升降台跌倒，造成腿部擦傷，如今這段可怕畫面曝光，影片中可以看到她在升降台下降到一半時，突然踩空跌倒，她驚呼「啊」一聲，還好身旁的工作人員眼明手快接住了她，但她的手腳還是因此掛彩，敬業的她把身體傷痛放到一旁，趕緊換裝再次出場，沒想到這時候又發現身上的馬甲迸開。等到演唱會結束，楊丞琳趕緊向工作人員致歉與道謝：「

抱歉嚇到你了，是我沒有保護好自己，是我太急了，對不起。」也直言是第一次發生這樣的意外，感到非常恐怖。

▲楊丞琳在演唱會上發生20年來第一次意外。（圖／NOWnews資料照）

▲楊丞琳公布從舞台跌落的驚悚畫面。（圖／翻攝楊丞琳IG）

而影片中除了有演唱會當天的狀況，也提到在演唱會倒數前4天，因為密集練舞，導致楊丞琳的腳趾開始出現超大水泡，禍不單行的是，楊丞琳在

演出當天，發現右手舊傷復發沒辦法動，趕快找了復健師，忍痛接受治療，只為了能讓演出順利。此外，

演唱會還有一個突發狀況，是楊丞琳在演唱會彩排時，看到了有8個月沒見到的老公李榮浩，讓她忍不住思念之情，偷偷落淚。