非法走私品種貓案　林姓業者尚查無不明犬隻

日前國內破獲不肖業者走私154隻品種貓案，為持續追查案情，高雄市政府農業局動保處今（28）日上午會同相關單位，前往林姓特寵業者位於燕巢區某犬貓繁殖場進行稽查，以釐清該業者是否另違反動保法相關規定，經清點場內犬計有91隻，尚查無不明來源犬隻。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-28 15:29:33
農業局表示，動保處於今日上午會同農委會防檢局、海巡署及轄區警方等單位前往林姓業者位於燕巢區角宿路某犬貓繁殖場稽查，經清點場內犬計有91隻，其中成犬有75隻、幼犬16隻，品種包括有法國鬥牛犬、比熊、馬爾濟斯、短腳臘腸犬等，均依規定晶片植入完成寵物登記及年度狂犬病預防注射，尚查無不明來源犬隻，另稽查人員發現該業者自行飼養混種橘貓1隻，經檢視健康情形良好，且未有提供繁殖或買賣情事。
農業局強調，業者從事犬貓繁殖、買賣或寄養行業前，應依法向當地主管機關申請核發許可證始得營業，而民眾也應切記，勿購買來路不明之犬貓等寵物，除可能會因境外走私夾帶人畜共通傳染病源外，相關不肖業者未經合法繁殖或買賣，均有可能產生消費糾紛，得不償失。
農業局同時也呼籲民眾，家中如有飼養犬貓需求，可到合法寵物店家購買，或至高雄市壽山或燕巢動物收容所參觀認養，並落實飼主責任「領養、不棄養」、「寵物是家人、不離不棄」。