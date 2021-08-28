種子盃棒球賽開打　陳柏惟送黑豆奶為選手補充營養

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台灣社區棒球協會舉辦2021種子盃棒球邀請賽，比賽已有近10年歷史，向來支持基層棒運不遺餘力的立委陳柏惟比賽開幕式，繼日前媒合國軍來協助霧峰光復國中小棒球隊增添宿舍設備後，今更與在地豆乳廠商大人物農產運銷合作社理事主席陳坤銘合作，致贈烏日在地黑豆所製成的黑豆奶，提供參賽選手補充營養。
陳柏惟表示，職業運動的發展除了企業投入之外，社會各界努力推動社區少棒，讓喜愛棒球的小朋友有機會參與，是充實基層運動最好的方式，感謝台灣社區棒球協會持續的努力，打造基層運動良好的環境，讓更多人從接觸棒壘球運動開始，進而成為球迷甚至球員，成為運動發展的重要助力。
陳柏惟提到，本次賽事亦邀請大人物農產運銷合作社共襄盛舉，帶來產自烏日在地的黑豆製成的黑豆奶，除了讓參賽選手在場上揮汗後能有最好的體力補給，也作為得獎隊伍的加碼獎品，也希望參賽隊伍的家長與球員，在比賽之餘能夠在烏日逛逛，體驗烏日的美好風景。
大人物農產運銷合作社總經理陳建瑋指出，在今年台灣遭遇百年旱災，台中大甲及大安區面臨停灌作業，唯有烏溪流域仍然可以保有灌溉水源，在烏溪種植烏(黑)豆，不僅希望可以在推廣種植後變成台中大烏龍產區的代表作物，亦能確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，照顧全國學子的營養及帶動國產雜糧發展。
台灣社區棒球協會理事張正峰表示，今年因為疫情的關係參與的球隊比往年少，但還是感謝在地企業與委員的協助，讓活動能夠順利進行，也希望疫情渡過後，能夠舉辦更多賽事讓小朋友有更多上場機會！