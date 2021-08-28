配合學校實體開學　台中捷增加班次

配合高中職以下各級學校開學，台中捷運綠線將自9月1日起調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次。台中捷運公司今(28)日表示，捷粉回饋專案同步於9月1日上路，每月搭乘40次以上即可享現金回饋，台中捷運app也全新改版，旅客可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

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國內本土新冠肺炎昨日再度「加零」，帶動捷運乘車人潮，台中捷運綠線27日單日運量達到1萬6735人次，較上週五成長18.5％，也創下疫情三級警戒以來新高。

台中捷運公司表示，自疫情警戒降為二級後，捷運綠線運量每週穩定成長，下週將是高中職以下各級學校實體開學，為服務師生，將自9月1日起調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，不分平假日深夜時段班距均為15分鐘，總計平日275班次，假日222班次，較現行班距分別增加36班次及32班次。

中捷公司指出，學生及上班族為捷運主要客源，中捷公司將於9月1日同步推出捷粉回饋專案，旅客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打7折。配合捷粉回饋專案，9月1日起台中捷運app全新改版，旅客下載中捷app並綁定使用的電子票證卡號，就可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

另外，簡訊實聯制實施初期，為避免旅客趕著搭車而未於進站前掃QR Code，中捷公司因此在車廂上張貼QR Code，目前觀察旅客進站前均主動掃QR Code，上車掃QR Code已達成階段性任務，將於9月1日下架。

文心崇德站、市政府站、高鐵臺中站電扶梯則因應運量回升，9月1日起於營運時間6時至24時均開啟，其餘車站電扶梯仍於22時以後關閉，有需要的旅客請搭乘電梯。