T1／以蘇奕晉為模板　尤楚翔加盟臺中太陽

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何正峰指出，尤楚翔在大學時期就常對抗外籍生，「打到職業扛洋將絕對不是問題！只要他有足夠的信心，相信他防守端絕對沒問題，每場至少能貢獻10分、5籃板以上。」
尤楚翔擁有高個子少見的敏捷性與速度，加上優異的籃板活動力，成為他在球場上強大的優勢。尤其慣用手是右手的他，卻罕見地使用左手投籃，也讓他具備左右邊通吃的技巧，讓對手難以防範。
尤楚翔從高中就立定籃球路想一路往上挑戰的目標，「想要有舞台讓大家看見我，也想把最愛的籃球當成職業。」當他在首輪選秀會上同時獲得臺中與臺南指名，讓他既開心又緊張，「最後選擇臺中是因為覺得臺中是個很棒的城市，也看到他們有好的規劃，想要試試看在異地打拚！」
尤其臺中太陽的當家球星蘇奕晉更是尤楚翔一直以來的效仿對象，更加深他選擇臺中太陽的決心，「一直有看奕晉學長的比賽，因為我們身高差不多，他是我很好的學習模板與榜樣，包括籃下腳步、動作跟經驗，我都能多跟他請教。」面對職業生涯首年，尤楚翔願意做所有苦工，對教練的設定使命必達，期待能拚出亮麗的菜鳥年。
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