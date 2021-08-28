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容嬤嬤扎過都出事！《還珠格格》剩他依舊清白

▲演出《還珠格格》走紅的趙薇（左圖），近來被列為「劣跡藝人」遭封殺，幾乎演出該劇的藝人都有過負面新聞，唯獨「他」最清白。（圖／翻攝蘇有朋微博）
▲演出《還珠格格》走紅的趙薇（左圖），近來被列為「劣跡藝人」遭封殺，幾乎演出該劇的藝人都有過負面新聞，唯獨「他」最清白。（圖／翻攝蘇有朋微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-28 17:01:05｜2021-08-28 17:14:40

大陸女星趙薇近來被挖出穿著日本軍旗的舊照，遭指辱華，被大陸政府列為「劣跡藝人」，微博的超級話題跟著被消失，就連在她的成名作《還珠格格》演員表中也被除名，事件如滾雪球般越滾越大。而有網友發現，當初捧紅許多藝人的《還珠格格》，裡頭的演員們幾乎都有負面新聞，唯獨飾演「永琪」的蘇有朋獨善其身。

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在趙薇被列為「劣跡藝人」後，網路瘋傳一張《還珠格格》的演員合照，合照中有「小燕子」趙薇，上頭卻被寫上了「證監禁市」，似乎暗指近來她被爆出的事蹟；「紫薇」林心如被寫上「造謠誣陷」，推測與當年爆料遭周杰強吻有關；「爾康」周杰是「撞人逃逸」，他曾因為酒駕肇逃登上媒體版面；至於「乾隆」張鐵林，則是曾被爆僱兇綁架、私生活混亂，因此被冠上「僱兇綁架」的標籤。

▲《還珠格格》的主演們幾乎都傳出醜聞。（圖／翻攝99冰室微博）
▲《還珠格格》的主演們幾乎都傳出醜聞。（圖／翻攝99冰室微博）
數了一數，唯獨剩下在《還珠格格》中飾演「永琪」的蘇有朋沒有醜聞。網友看到照片後，忍不住留言感嘆，原來容嬤嬤才是好人，因為在劇裡，只要被容嬤嬤扎過的人，竟然都爆出了負面消息，還有網友因此稱讚：「容嬤嬤扎得好！」

▲蘇有朋是《還珠格格》中，沒有傳出醜聞的演員。（圖／翻攝蘇有朋微博）
▲▼蘇有朋是《還珠格格》的演員中，沒有傳出醜聞的藝人。（圖／翻攝蘇有朋微博）
▲蘇有朋是《還珠格格》中，沒有傳出醜聞的演員。（圖／翻攝蘇有朋微博）
▲趙薇無預警被封殺。（圖／翻攝趙薇微博）
▲趙薇被列為「劣跡藝人」遭封殺。（圖／翻攝趙薇微博）

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