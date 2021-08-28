雄中校友贈書翻轉家扶孩子命運　百年校慶辦巡迴贈書會

雄中75級校友秉持幫助貧困兒童學習，從107年開始串連校友發起照亮家扶兒「擁抱知識、擁抱希望」的贈書活動，採客製化幫助積極升學的家扶孩子購買所需要的參考書，由孩子自己開書單，再由雄中校友同學會採購。今（28）日在雄中百年建築前舉行南、北高雄家扶聯合贈書活動，並提供感謝明信片，讓各家扶中心學生手寫感謝認養與捐款人，藉由雄中百年校慶串起愛與感恩，有不少孩子到場表示感謝。





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「愛一直都在」照亮家扶兒「擁抱知識、擁抱希望」贈書活動，巡迴南台灣各地家扶中心，「客製」家扶孩子升學所需的參考書，繼日前陸續在屏東家扶，北台南家扶，南台南家，台東家扶完成贈書後，最後一站28日回到母校雄中百年建築前，舉辦南高雄家扶及北高雄家扶的聯合贈書會。





▲雄中75級校友從107年開始發起贈書活動，幫助超過千位以上的孩子。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.28）

雄中75級校友陳西坤説，當初幾位同學想要幫助貧困孩子，因為不少課業相關專業書籍非常昂貴，對貧困孩子們來說根本無力購買；沒想到全部校友加入，更影響全省各地雄中校友共襄盛舉，以南台灣來說，贈書邁入第7年，幫助超過千位以上的孩子。今年陳西坤還特別贊助印製感謝明信片40,000張，陳西坤說，這些優秀的孩子們，有感於長期接受贈書，因此利用感謝明信片，特別書寫感謝認養捐助的雄中校友。



