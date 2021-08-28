大學生淪疫苗孤兒！蔡壁如質疑指揮中心施打順序決策

首批BNT輝瑞疫苗即將抵台，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日宣布

18歲以上民眾均可疫苗預約接種平台登記BNT疫苗，其中又以12到18歲青少年優先接種。不過，許多大學生家長心急如焚，灌爆立委臉書，質疑成為疫苗孤兒，盼政府能正視18歲以上的疫苗施打權。台灣民眾黨立委蔡壁如今（28）日質疑指揮中心的疫苗施打順序政策。民進黨英系立委也呼籲18-20歲年輕人同步優先打疫苗。

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蔡壁如質疑，如果沒有民間自掏腰包，請問指揮中心是覺得12至18歲這個族群是「沒有必要打、還是不需要打」？疫苗接種順序只有二個考量重點：高風險、長幼有序。根據國外研究，12到18歲重症和致死率，幾乎趨近於0，世界其他國家都把這個族群放在最後施打的類別。20至37歲這群社會經濟主力，現在變成施打疫苗的邊緣人，每天通勤的上班族、活動力旺盛的大學生，怎麼辦？





蔡壁如指出，有莫德納疫苗之後，開始開放混打第二劑；BNT進來，開放風險最低的12到18歲這個族群先打，完全不符邏輯、也沒有科學證據，她不懂指揮中心背後的考量是什麼？疫苗的分配不是威力彩，不能要國人只靠運氣，現在疫苗的接種是「患寡又患不均」，指揮中心須慎思！





包括羅致政、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、邱泰源、江永昌、陳明文、劉權豪、吳玉琴、蘇治芬等英系立委，今日下午聯合呼籲，建議18至20歲年輕人同步優先施打BNT疫苗。

羅致政表示，BNT疫苗在公私合作下即將進來台灣，開學之際可提供12至18歲的青少年優先施打，而其他疫苗也照年齡逐步往下施打，但18至20歲的年輕人，恐成了不上不下的最落後施打族群。對此，他們支持12至18歲專案優先施打的政策，但主張應讓18至20歲的年輕朋友也能同步優先預約接種，完成提高全民覆蓋率、各年齡層無缺口的目標。