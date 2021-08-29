盧廣仲奪3金！網友跪求「研究祖墳」 他回3字被讚翻
歌手盧廣仲上周以《刻在我心底的名字》拿下金曲獎最佳年度歌曲，備受肯定之餘，他今（28）日出席節目《大嘻哈時代》記者會時，透露自己也曾創作過嘻哈風格的單曲，而對於拿下「3金大滿貫」的他，被網友笑說想去研究他家的祖墳，而盧廣仲一句留言還獲得3000多人點讚認同，另外他也被問到何時會再拍戲，他則幽默地回：「下次拍戲就是回歸拍戲的時候！」
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-29 08:00:00
盧廣仲表示過去曾創作過《二十四小時柒天》一曲，該歌曲以嘻哈風格為主，他笑說自己是以樂迷的心情來看待嘻哈，而自己也是節目粉絲之一。盧廣仲今年再拿下1金，風光奪得「3金大滿貫」，對此，就有不少網友搞笑留言，表示想要研究他家的祖墳，而盧廣仲則親自留言「阿娘威」，未料短短的3個字竟獲得3000多個讚數，看來盧廣仲在各項作品的表現有目共睹，不過他本人也謙虛表示，其實是《刻在我心底的名字》本身寫得很好，自己只是沾光。
李英宏將擔任《大嘻哈時代》新任主持人，今天與導師群大支、剃刀蔣、Leo王、熊仔和嘉賓盧廣仲一同出席記者會，暢聊對嘻哈音樂的看法。而今年嘻哈在金曲獎上大放異采，繼Leo王後，蛋堡也獲得2項大獎，Leo王表示自己是蛋堡的追隨者，剃刀蔣則認為可以給嘻哈人有更多的鼓舞，讓他們受到更多人認同。