與李翊君正妹女兒戀愛中？他請檢場吃飯報備

劉昊推出新歌《再見不再見》，主要講述人在面臨情感驟變後，經歷難分難捨的回憶心境，取材自身分手經驗，MV找來李翊君、檢場的正妹女兒王敏淳（香奈兒）助陣演出。而MV中有親密劇情，讓劉昊只好先請李翊君、檢場吃飯報備。

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今年20歲的香奈兒，是劉昊在伯克利音樂學院的學妹，兩人因年齡相仿，加上對音樂有濃厚興趣成為好友，香奈兒不僅在劉昊的歌曲《再見不再見》獻聲合唱，還擔任該MV女主角。劉昊分享兩人的緣分，提到有一次搬家，讓他感受到香奈兒重義氣的一面，他表示：「當時在波士頓念書因為要搬家，為了要省錢原因，央求了幾位好友幫忙一起搬，我記得原本住的老公寓沒有電梯，香奈兒這樣瘦小的女生，還陪我一起從4樓把沙發搬下來，現在回想起來真的很不好意思！」

▲▼劉昊（上圖左、下圖）找來香奈兒助陣，於《再見不再見》MV中演情侶。（圖／捌拾貳拾娛樂提供）

這個「搬家情緣」還衍生出香奈兒媽媽李翊君陪搬家的「案外案」，劉昊笑說：「翊君阿姨當時剛好來美國探望香奈兒，想說順道來關心我搬家，結果我們在搬沙發時，翊君阿姨還在樓下幫我顧貴重物品，回憶起這段往事都覺得很不應該，怎麼會請一個大前輩幫忙這些小事，而且還叫他寶貝女兒搬重物！我都覺得如果檢場哥當時如果知道，應該會想把我給斬了！」

劉昊與香奈兒這次在MV中飾演一對從相識、相戀到分手的情侶，值得一提的是，當MV腳本出來時，得知要跟香奈兒演感情戲的劉昊，特別跟檢場及李翊君報備，他笑說：「我還特別請檢場叔叔、翊君阿姨還有香奈兒一起吃飯，跟他們好好報告一下MV劇情！」