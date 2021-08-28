籃球／晉級亞洲盃　籃協感謝球員及國內三聯盟配合徵召

中華男籃隊今日在亞洲盃資格賽中力克關島，取得明年亞洲盃參賽權及2023年世界盃亞洲區資格賽，本會特別感謝這段期間返台加入國家隊的旅外球員，以及國內SBL、PLG、T1三聯盟此次齊心配合徵召球員作業，中華隊能夠順利取得晉級門票，是國內各聯盟共同努力的成果，也將成為未來中華隊組隊模式。





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此次中華隊徵召與集訓深受疫情影響，陳盈駿、林韋翰、林庭謙等旅外球員們願意返台為國家隊出征，是中華隊能夠晉級的最大關鍵，國內各聯盟如PLG李德威、黃泓瀚、T1胡瓏貿、SBL謝宗融、周柏臣等，也挺身而出披上中華隊戰袍，三聯盟齊心派出球員為國家隊征戰，為中華隊在關鍵戰役中貢獻一己之力，本會特別感謝15位球員們的努力與付出。





本次中華隊前往關島，也感謝愛爾麗集團的贊助，提供本會相關支援，讓代表隊能夠順利完成賽事，達成晉級任務，愛爾麗集團長期支持國內體育活動，本會深表謝意。





而外籍教練C.PARKER自獲聘以來，即全心投入國家隊組訓賽業務，去年起因新冠疫情因素，導致中華隊在徵召上難度倍增，國際賽戰績不佳並非總教練一人之責任，且外籍教練之聘任均依照教育部體育署之規定，過程均合乎相關規範，國家隊選訓作業絕無部分媒體報導指稱之黑箱作業，相關會議記錄及參賽計畫等均經呈報教育部體育署核備。至於本會歷次理監事會議，皆依照主管機關之規定按時召開，有媒體日前指稱本會理監事會議改為秘密會議云云，要與事實不符，特此嚴正澄清。





國內SBL、PLG及今年新成立的T1三個聯盟，聯盟及所屬球隊均為本會團體會員，接受本會以及FIBA相關規範管理。本次亞洲盃資格賽三聯盟都配合中華隊徵召作業，建立起良好的模式，做為未來國家隊組訓之方向與範例，也期待在未來的國際賽事，繼續同心協力，共同爭取國家榮譽與發揮選手卓越表現。





中華男籃隊今日結束在關島的賽事後，將於明日搭乘專機返抵台灣，依政府防疫規定展開居家隔離檢疫之流程，旅外球員陳盈駿及林韋翰則將直接返回中國CBA球隊報到，備戰新球季。





亞洲盃資格賽第二輪中華男籃隊職隊員名單：





領隊 愛爾麗集團執行長 劉怡萱





總教練C.PARKER





教練楊哲宜、許皓程





體能教練陳閎臨





運動防護員林鴻凱





翻譯宋旭藍





情蒐員楊鈞傑





球員：周柏臣、黃聰翰、李啟瑋、蘇士軒、謝宗融、李德威、周桂羽、吳家駿、黃泓瀚、譚傑龍、陳盈駿、胡瓏貿、林韋翰、林庭謙、吳永盛。



