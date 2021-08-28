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吳宗憲怒轟金曲獎評審　質疑盧廣仲《刻在》非原創是抄襲

▲吳宗憲質疑《刻在我心底的名字》抄襲。（圖／記者林柏年攝）
▲吳宗憲質疑《刻在我心底的名字》抄襲。（圖／記者林柏年攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-28 19:40:50｜2021-08-28 20:50:14

綜藝天王吳宗憲今年4月加入電商團隊，而努力經營副業的他，今（28）日與王世均、洪曉蕾出席保健食品發表會時，忍不住抱怨台灣社會的諸多爭議，也意有所指地表示，今年獲頒金曲獎最佳年度歌曲的《刻在我心底的名字》抄襲，氣憤地替原創抱不平，另外他也談及近來的趙薇事件，同時透露自己正在計畫著手民宿。

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▲吳宗憲（中）與王世均（左）、洪曉蕾（右）出席保健食品活動。（圖／記者林柏年攝）
▲吳宗憲（中）與王世均（左）、洪曉蕾（右）出席保健食品活動。（圖／記者林柏年攝）
吳宗憲直言：「一首抄襲的歌，然後台灣的評審給他年度最佳歌曲，上面寫的是原創。」隨後就開始唱起西洋老歌《Reality》，透露自己先前在民歌餐廳就唱過很多次：「你不能說沒聽過就不叫抄襲，因為它是發行過的。」 更怒批：「身為一個音樂人，怎麼會連這種東西都不了解。」對此質疑，盧廣仲透過唱片公司回應：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

近來趙薇遭到大陸封殺，也傳出台灣藝人可能會受到影響，吳宗憲表示自己並不會擔心，坦言在演藝圈這麽多年下來，自己沒有講錯過任何一個字，強調心中的概念是正確的。

被問到日後是否會開設實體店面，吳宗憲表示有意往開民宿發展，強調是公司所屬的地而非自己的，因為公司認為他比較有創意：「房間大概4、50間，滿大的。」笑說開幕後要邀請大家來參觀，而地點則是選在宜蘭。

Sandy經營的咖啡店因疫情影響，營業額受到虧損，目前店面也登記在吳宗憲名下，至於是否賣掉店面，吳宗憲表示應該會是在明年，看看是否有有緣人出現，透露自己在20多年前，在沒有貸款的情況下以8000多萬購入，當吳宗憲聽到Sandy疑似要以5億賣掉咖啡店時，激動表示：「這根本是女兒賊！還可以拍成一個連續劇，應該很多人會看。」

▲吳宗憲表示有意往開民宿發展。（圖／記者林柏年攝）
▲吳宗憲表示有意往開民宿發展。（圖／記者林柏年攝）
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