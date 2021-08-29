中國整治粉絲圈亂象　QQ音樂限制重複購買專輯

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「通知」規定，對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等資料；不得對粉絲個人購買產品的數量或金額進行排行；不得設置任務解鎖、定製福利、限時PK等刺激粉絲消費的營銷活動。
微博娛樂評論人王小呆昨天深夜發文指出，QQ音樂已經不能重複購買數位專輯。
據陸媒TechWeb報導，QQ音樂已對用戶再購買專輯、單曲作了限制，已經購買一次，不能重複購買；QQ音樂其後回應也予以證實。
據新華社此前報導，在音樂類App上，消費者花錢購買版權後，音樂可以播放，但付費的介面仍在。不僅如此，頁面上還根據重複購買的數量多少列出冠、亞、季軍榜單；在某專輯的榜單上，一個帳號最高購買了同一張專輯重複達32萬次，消費人民幣數十萬元。
報導指出，會重複購買的消費者，粉絲占大多數，他們的出發點是透過購買來提高偶像的作品銷量，這在粉絲口中稱為「打榜」，是「飯圈」文化中的一種行為。
據報導，音樂App還推出類似「闖關活動」，粉絲在購買了一定數量後就可獲得某些福利，引導粉絲大量購買同一張專輯，而不少粉絲都是無經濟來源的學生。
QQ音樂率先限制重複購買後，今天在微博相關新聞討論串，網友大多叫好，笑稱今後小粉絲因此不用戒火鍋和奶茶了，此舉也可讓音樂回歸本質，篩選出真正被大眾喜歡的人。
但也有不少網友抱怨，限制重複購買，剝奪他們買歌分享親友的權利。（編輯：楊昇儒）1100828