BNT將到！周春米、林宜瑾籲：18至29歲優先依序向上施打

BNT疫苗即將到貨，疫苗預約平台於8月28日正式開放預約登記。目前研究普遍認為BNT疫苗較適合年輕人接種，而且也是目前唯一開放12至17歲接種的疫苗，民進黨立委周春米、林宜瑾28日為此發出聯合聲明，呼籲「輪到你，就去打；BNT，換你打」，應讓18至29歲年輕人優先施打BNT疫苗，並由18歲開始優先施打依序接種直至29歲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

周春米表示，由於COVID-19的症狀對於老年人的風險較高，以及考慮到過去幾款疫苗對於年輕人的副作用都有比較高的風險，因此在疫苗注射的安排上，都是以中老年人為優先，18至29歲國人則一直望穿秋水，未能排進疫苗注射的優先名單內，現在既然有合適的疫苗，也該讓他們盡快接種。

周春米還說，政府可以考慮先保留12至17歲注射所需要的數量，剩餘的部分則優先給18至29歲的年齡層，並依序由18歲開始接種直到29歲，填補AZ等疫苗在年齡層上的空白，讓年輕人在疫情中得到更好的保障。

林宜瑾也呼籲，除了12至17歲由學校安排施打之外，應讓18至29歲年輕人優先預約BNT疫苗，並從18歲開始向上施打。林宜瑾直言「不要讓辛苦的年輕人沒有選擇」，中年人早已可選擇AZ、莫德納或高端，重症風險最高的老年人，也都已施打完疫苗，接下來的BNT疫苗，應可安排年輕人優先接種。