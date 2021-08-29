喀布爾機場恐攻尚未落幕 拜登警告：36小時內可能再發生
阿富汗喀布爾機場於26日發生自殺炸彈攻擊，造成13名美軍死亡，極端組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯案，美國把矛頭指向伊斯蘭國地區分支－呼羅珊伊斯蘭國(Islamic State-Khorasan，ISIS-K)，並在28日凌晨派出無人機轟炸，炸死了2名恐攻策劃者。然而美國總統拜登（Joe Biden）警告，未來24到36小時內，喀布爾機場可能仍有恐攻威脅，他強調，打擊ISIS-K的行動並非最後一次，美軍將會持續追捕參與者，讓他們付出代價。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-08-29 08:58:57｜2021-08-29 09:09:45
白宮在28日晚間發表聲明指出，拜登當天早上參與國安團隊與現場指揮官討論報復行動，表示將會繼續追捕參與喀布爾機場恐攻的ISIS-K相關人員，並讓他們付出代價。拜登強調，「這次空襲不會是最後一次，我們會繼續追殺參與那場惡劣攻擊的人，讓他們付出代價」。
拜登指出，目前阿富汗局勢高度危險，喀布爾機場再次遭受攻擊的可能性很高，最快可能發生在29日，「指揮官告訴我，接下來24至36小時內很可能發生攻擊事件，我指示他們採取一切可能需要的措施，以部隊安全考量為優先」。
拜登同時讚揚在此次撤離行動中殉職的美軍士兵，他們的勇敢和無私使得超過11.7萬名處於危險中的人員得以安全離開阿富汗。他表示，雖然喀布爾局勢危急，美方仍積極協助當地平民撤離，27日當天就有6800人成功離開阿富汗，其中包括300名美國公民，目前仍有約350名美國公民確定有意願離開。
此外，據英國媒體引述消息人士指出，美軍已陸續從喀布爾機場撤離，目前機場的美軍人數不到4000人。美國國防部證實，已為31日撤軍限期屆滿前，進行最後撤離行動。