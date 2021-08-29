吳宗憲批《刻在》抄襲！瞿友寧難認同　不滿1句話毀原創

我是廣告 請繼續往下閱讀
瞿友寧認為這個世界偏頗的觀點本來就很多，說越多真相未必更淸楚，所以原本不想理會吳宗憲的發言，不過當他看過新聞，發現同行朋友、師長也都開始認為似有相近，甚至冠上抄襲，批判不齒，才決定替盧廣仲喊冤：「看了覺得原來片面之詞影響如此之大，我想我好像是不是能說些什麼事實給大家知道，並非想對抗質疑的言論，只是想忠實呈現另一種聲音，也覺得盧廣仲無端承受這些，更是沒來由的無辜，歌既非他填詞譜曲，也非他製作，他只是位演唱者，代表團隊去領了這個奬，也非他個人，不是嗎？」
瞿友寧表示製作一首歌曲，從Demo、編曲、演唱等，每個人都用自己的人生經驗和感情加注在其中，至於好不好聽，則是見仁見智，團隊每個人都在努力尋找創新的可能，瞿友寧認為若這樣冠上「抄襲」，根本就是欲加之罪：「就智慧財產權的法律層面也已經觸法，這何等嚴重？」坦言不應該用一句話，就抹煞所有人拚死拚活的努力：「明明每個人都想創新，創作出最好的東西，卻被說成像是翻出樂譜，一個一個音符複製貼上的小偷，情何以堪？」表示從來沒有想過要模擬、抄襲經典西洋老歌的任何一部分。
看到創作老師的努力被質疑，瞿友寧激動直呼：「一句話這樣傷害創作者，適合嗎？真的適合一句話定義一件事，用強硬的批判，傷害一群努力的人？甚至斷定評審專業，整個音樂圈向下沉淪？抱歉，有點難認同這是一位愛音樂的前輩的建言。」最後也強調不是針對憲哥，只是認為不能用自己的觀點，強迫所有人接受，甚至用誇張的話語去影響別人。