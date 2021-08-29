23歲美軍喀布爾機場攻擊中殉職　安撫難民嬰兒成最暖遺照

位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）26日時遭到自殺式炸彈襲擊，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。在這起攻擊事件當中，造成13名美軍死亡。美國國防部公佈殉職美軍身份，其中一人是23歲的吉（Nicole Gee）。在幾天前，吉才在社群媒體上傳了一張喀布爾機場哄嬰兒的照片，並寫下「我熱愛我的工作」，卻在攻擊事件中壯烈陣亡，令人遺憾萬千。





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根據《美聯社》報導指出，吉來自加州薩克拉門托，隸屬北卡羅萊納州勒瓊營海軍陸戰隊，是部隊中的維修士。吉時常在Instagram上分享自己的生活點滴，像是先前在沙烏地阿拉伯騎駱駝，或是到西班牙享受啤酒，也會記錄自己在軍中執勤的樣貌，在本月科威特拍的照片顯示，她剛晉升成為中士，因此喜不自勝。





在喀布爾機場恐攻事件前一週，吉在Instagram上分享了一張她在喀布爾機場抱著嬰兒的照片，她看著懷裡的嬰兒，表情相當平靜，並在文中寫下：「我熱愛我的工作」。而她的最後一張照片，則是她穿著迷彩服、持槍站在一架運輸機旁，旁邊則有民眾排隊上機，吉在貼文中寫下：「護送撤離人員登上這隻鳥。」





與吉同住3年的哈里森（Mallory Harrison）中士得知吉的噩耗後，受到相當大的打擊。哈里森表示，在她們這一代的海軍陸戰隊從退伍前輩那裡，聽見了許多關於伊拉克以及阿富汗戰爭的故事，但聽的時候都覺得那非常遙遠，「直到你的朋友再也回不了家」。





哈里森說，吉在嚥下最後一口氣時，仍然在做自己喜歡的事情，就是幫助別人，接著就爆炸，然後她就走了。哈里森表示，吉的車子還停在勒瓊營，路過的人可能認識她，可能不認識，但是現在對於戰爭、傷亡，感覺已經不那麼遙遠了。





喀布爾機場26日遭到自殺式炸彈襲擊，IS宣稱犯案後，美國把矛頭指向伊斯蘭國地區分支－呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，ISIS-K），在這場襲擊當中，造成13名美軍死亡，包括11名陸戰隊員、1名海軍，以及1名陸軍士官，還有18名美軍受傷，另也造成逾160名阿富汗民眾喪命。美國總統拜登（Joe Biden）警告，未來24到36小時內，喀布爾機場可能仍有恐攻威脅。



