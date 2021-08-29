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16年前遭卡崔娜摧殘　紐奧良今再備戰颶風艾達

▲毀滅性颶風卡崔娜16年前席捲美國紐奧良，如今威力增強中的颶風艾達預料將再度侵襲這座城市。（圖／翻攝自美國國家海洋暨大氣總署）
▲毀滅性颶風卡崔娜16年前席捲美國紐奧良，如今威力增強中的颶風艾達預料將再度侵襲這座城市。（圖／翻攝自美國國家海洋暨大氣總署）

中央社

2021-08-29 13:24:03

（中央社紐奧良28日綜合外電報導）毀滅性颶風卡崔娜16年前席捲美國紐奧良，如今威力增強中的颶風艾達（Ida）預料將再度侵襲這座城市，民眾紛紛趕在颶風來襲前撤離墨西哥灣沿岸地區，以致北向道路壅塞。

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明天是颶風卡崔娜（Katrina）風災16週年，這個毀滅性颶風當年導致紐奧良8成地區淹水，造成1800人喪命及數十億美元計的災損。

法新社報導，颶風艾達挾每小時160公里持續風速和大雨增強為2級颶風，總統拜登說：「艾達正在成為一個非常、非常危險的風暴。」

離開紐奧良（New Orleans）和其他城市的交通量相當大，官員警告當地民眾立刻離開，或就地尋求掩護以度過這場風暴。

國家颶風中心（National Hurricane Center）指出：「艾達明天抵達墨西哥灣北部沿岸時，預料將成為極度危險的強大颶風。」

熱帶風暴威力的強風預計今天下午將吹襲該地區，艾達明天晚間預料將以強大的4級颶風威力撲向墨西哥灣沿岸，屆時每小時風速將高達225公里。

據路透社報導，紐奧良所在的路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）在簡報會上說：「我們目前面臨極為嚴峻的情勢，這會是至少1850年代以來侵襲路州任何地方威力數一數二強大的颶風。」

愛德華茲指出，湧入大量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而吃緊的路州醫院目前並沒有疏散計畫。當地昨天通報新增3400起病例，約2700人染疫住院中。

愛德華茲說：「我們一直在和醫院聯繫，以確保他們的發電機能正常運作、他們手頭上有比平時更多的水，以及他們有個人防護裝備。」

在紐奧良，市長肯崔（LaToya Cantrell）告誡居民以極其認真的態度看待颶風艾達。她在簡報會上表示：「時間並不站在我們這邊。它（颶風）正在快速成長，它的威力正在增強。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100829

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