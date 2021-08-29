名家論壇》鬼才阿水／金曲新人的斜槓人生招誰惹誰？

32屆金曲獎才剛落幕，本屆最佳新人獎得主「?te壞特」獲得許多人關注與肯定，也有人好奇為何她總是帶著墨鏡、帽子等各種遮擋面貌的配件，她也表示說因為之前在醫院當然實習醫生，現在也通過國考成為準外科醫師，但希望做音樂的同時也能保有私生活，本應是好事一件，卻惹來政治系兼任教授李錫錕 (錕P)質疑，「你放心給她開刀嗎？」





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李錫錕在文章中寫道，在自由民主的社會中樂見人人多才多藝，甚至鼓勵多元學習與跨領域發展，但應該鼓勵人們聚焦在特定領域，持之以恆的深入專研，才能建立事業上的成就。





這本身除了是嚴重的偏見，更是抹煞這些人背後的付出與努力。





先不說台灣多少優秀的醫師投入政治領域，投入寫作領域的台大麻醉科醫師侯文詠，有流行音樂教父之稱的羅大佑，正是中國醫藥大學醫學系畢業，更通過醫師高考及格，後來從學生樂隊開啟音樂這條路，歌手張洪量從小出身醫生世家，取得牙醫執照後卻毅然決然投入音樂領域中，近期受到眾人關注的「斯卡羅」，原作書籍「魁儡花」就是台大血液腫瘤權威陳耀昌寫的，邰正宵也是醫檢系畢業的。





既然文章中開頭就寫到，樂見民主社會中人人多才多藝，鼓勵多元學習，為何又要用著偏見用著狹隘的眼光來看待這世界呢？





特別李錫錕當時靠著學生團隊的幫助，成就他在網路上的聲量，他的粉專與影響力更是大幅度提升，但他身為政治系的兼任教授，轉戰網路發展，這件事情為何不能理解成優秀的人能夠在更多領域發光發熱，難不成李錫錕投入選舉的得票數極低，我們就要質疑他在政治教育中的成就嗎?





我想不是的。





對我而言，在任何領域能夠深耕成就從來都不容易，我就是最典型的斜槓類型，很多人質疑我運作一間公司，影像團隊承接各式各樣的拍攝案，我又身兼網紅專案經紀手上有一百多位優秀創作者，自己獨自經營粉專與大量的創作寫稿，之前還在浪Live只用了四個月就成為千萬男主播，更拿過男神比賽第三名受邀去Elle雜誌拍攝現在粉專的大頭照，還在世新大學用業師的身分教課，現在是光榮手遊S1伺服器第二大公會會長 (這個我很驕傲)，或許不敢說每件事情都能做到頂尖發光發熱，但很多領域中略有小成我還是有自信的。





這個社會要持續發展，應該要尊重包容不同的聲音，最忌諱的就是有人用自以為是的角度，甚至仗著年齡與社會地位，隨意對人指指點點，





我們可以當一個平庸的平凡人，但千萬別抹煞別人的努力和付出，那只是再一次的證明自己是平凡人而已，你不行不代表別人不可以。











●鬼才阿水／網紅作家





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