增進公共區域安全　巴黎市全區速限30公里上路

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊達戈（Anne Hidalgo）7月宣布這項速限決定，雖然批評聲浪質疑這能否改善空氣汙染，但巴黎市政府表示，政策主要目標是為了道路安全及「公共空間的生活品質」，且降低速限能讓居民「重新拿回」道路，並推動路上的活動，也就是步行與單車。
巴黎負責交通的副市長貝拉德（David Belliard）之前受訪時對這個象徵性的改變感到高興，並認為這將「減少速度以改善行人與騎自行車者的安全，以減少噪音，以讓街區獲得平靜」。
他說：「依照投票給我們的巴黎人所望，我們真實地轉變了這座城市。」
新政明天上路後，巴黎市絕大部分的道路速限將降至30公里；香榭大道（Champs-Élysées）在內的數條交通要道會例外的維持50公里時速；外環道則仍為時速70公里。
值得注意的是，政策其實是現行制度的強化與延伸，因為巴黎市約60%的區域已限速30公里，且根據調查，在車輛壅塞的道路上，平均時速不超過16公里。
反對者批評這會讓巴黎市已塞車的交通更加緩慢，然而巴黎市政府曾在2020年底進行線上公民諮商，超過一半的參與者同意把速限降為時速30公里，59%的巴黎市居民支持這項措施；然而若是在大巴黎實施，則僅有36%的居民支持。
伊達戈從2016年開始推動無車巴黎政策，從關閉塞納河岸汽車道、增設自行車道，到減少汽車路邊停車格與無車區域等，及最新的全巴黎市限速30公里措施。（編輯：郭中翰）1100829