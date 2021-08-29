T1／黃金世代最強控衛！李學林加盟中信特攻

「黃金世代最強主控」李學林，今天(29日)正式加盟新北中信特攻籃球隊，和總教練李逸驊睽違十年再度攜手合作！沈潛超過半年後重新回到球場，李學林霸氣宣告：「請大家不要用『復出籃壇』來形容我，因為我從來沒有離開過！」





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從2002年開始，年輕力壯的李學林用難以衡量的天賦，闖出一條璀璨的籃球道路。先在SBL帶領裕隆拿下4座總冠軍，接著西進CBA北京首鋼兩度高捧金盃，更於2012年贏得總冠軍戰MVP殊榮。在臺籃球迷們津津樂道的「黃金世代」裡，李學林就是「控球」的最佳代名詞。





2018年回到寶島後，李學林一度遭逢生涯低潮、淡出職業舞台。不過沈潛近一年時間中，李學林仍積極維持球技和體能，耐心等待再度回歸球場的機會，「我很感謝我自己從沒放棄籃球，也一直堅信會再上場！當光哥(李逸驊)找上我，我二話不說就答應要加入中信特攻。」





中信特攻總教練李逸驊說：「我跟學林之間有很深的淵源，從他18歲進到裕隆時就開始帶他，也一路看著他在兩岸籃壇闖蕩，我認為他是名打球相當刁鑽靈活、自我要求也很高的球員，我們之間的溝通一直相當順暢，所以當我接到中信特攻兵符時，控球後衛的第一人選，二話不說直接想到學林。」





總教練李逸驊進一步分析，李學林歷經這些年磨練，擁有超越其他球員的精準判斷能力與經驗，絕對是場上最稱職的指揮官，「學林的思路非常細膩，在瞬息萬變的球場上，相當需要這樣的領導人物，隨時與隊友直接溝通調整，並為團隊帶來安定感。」





光哥點到「溝通」，正是李學林加入中信特攻帶來的化學效應，在新生代好手和教練團的互動之間，李學林成為點亮團隊激情的火柴，以身作則告訴年輕隊友「職業球員」該有的態度和原則。





「把最好的自己，留給最懂我好的人！」37歲的李學林說，現在穿上中信特攻球衣就是「最好的安排」。生涯走過高低起落，李學林將以更開闊的心胸，在T1 league展現他身經百戰的豐富經驗，率領新生代球員們打出強韌且充滿激情的態度，一起創造出屬於中信特攻的全新王朝。



