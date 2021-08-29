WHO將配送1億劑中國疫苗　南非拒收：「安全性未成熟」

世界衛生組織（WHO）即將要在下個月底前，透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX），向非洲以及亞洲地區首次運送1億劑中國疫苗。然而有官員透露，中國盟友南非以「安全性尚未成熟」為理由，已經拒絕接受中國製疫苗。





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根據《路透社》報導，因應疫苗主要生產與提供的國家印度實施出口限制後，世衛組織的疫苗共享計畫遠遠落後要在今年交付20億劑的目標。報導指出一份世衛組織的文件顯示，該組織將在9月底前，將中國共享的5000萬劑科興疫苗，以及5000萬劑國藥疫苗送往非洲以及亞洲，然而並非所有國家都想要中國疫苗。





南非被COVAX列為非洲接受最多中國疫苗的國家之一，分配了250萬科興疫苗，但是一名衛生官員向《路透社》透露，該國目前無法接受這些疫苗。





南非衛生部門負責監督疫苗推廣的副總幹事克里斯普（Nicholas Crisp）表示，「沒有足夠的證明顯示科興疫苗對Delta變種病毒的有效性，也沒有關於科興在愛滋病毒感染人群中的資料。」克里斯普進一步表示，他們還沒有接受COVAX分配的科興疫苗，「因為在我們的評估和規劃過程中，它還不夠成熟。」





除了南非之外，另一個對中國製疫苗也帶保留態度的國家是奈及利亞，該國獲得分配將近800萬劑國藥集團疫苗，雖然已經批准，但奈及利亞稱其為「潛在的」選擇。





參與COVAX計劃的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）發言人拒絕對此發表評論，僅表示有部份國家沒有被納入這一輪疫苗分配，原因是他們不接受中國製疫苗。除了南非外，被WHO列入這一波疫苗供應中的國家分別有奈及利亞、肯亞、盧旺達、多哥、索馬利亞等國家。





在世衛組織5月以及6月緊急批准國藥疫苗以及科興疫苗之後，COVAX獲得了兩家疫苗至明年為止的綜合供應，共5.5億劑。





而烏克蘭是唯一一個在COVAX清單上的歐洲國家，預計將會收到16萬劑科興疫苗。亞洲國家則預計獲得超過2500萬劑中國疫苗，其中將近1100萬劑科興疫苗將送往印尼，成為透過COVAX取得中國疫苗的最大接收國，其他疫苗則將送往拉丁美洲以及中東國家。









