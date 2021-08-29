立委籲大學生優先打BNT 陳時中反問：沒唸大學的怎麼辦
BNT疫苗即將到貨，有立委呼籲應該要讓大學生優先接種，以防止跨縣市移動可能性較高的大學生成為防疫破口，不過指揮中心指揮官陳時中今（29）日在記者會上便反問「但是沒有讀大學怎麼辦？」指出，年輕人的接種計畫要想一個好辦法，嚴謹看待。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-29 15:38:53
關於有立委呼籲，學生族群都優先施打BNT，陳時中回應，基本上針對19、20歲的學生來打的確有好處，「但是沒有讀大學怎麼辦？那些直接進入社會工作的人，也在我們生產力擔任重要的一環，難道他們就沒有機會了嗎？」對於年輕人施打疫苗，陳表示，中央當然是謹慎以對，希望能有一個好的辦法，讓年輕人及早打到，
陳時中也說，BNT已經定案的是給學生施打，並不是沒有排到，而是沒有其他適應的疫苗可以施打，其他要如何施打整個計畫我們還在討論中，基本上現在還是會由高齡至低齡施打，而疫苗假的部分維持不變，施打當日與隔日可以請疫苗假。
另外，有關已經先預約AZ的民眾若要更改為BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，要等到9月3日至10日，確定沒有去接種，在11之後才能夠再更改接種意願選擇BNT。
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