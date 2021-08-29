三峽群聚多為舊案　侯友宜籲建立處理流程

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至於案16073的大遠百櫃姐確診案，則是27日出現不舒服症狀，赴江翠篩檢站採檢，28日結果呈PCR陽性，CT值31。
侯友宜在記者會中表示，今日確診的個案Ct值都在30以上，以新北最近幾天的確診個案來說，大部分的CT值幾乎都是30以上，應該是舊案幾乎沒有傳染力，也很難追查他的感染來源。
不過由於下周即將開學，同時在三峽家庭群聚案中又有數名學生，侯友宜認為，依目前的疫情指引，Ct值在30以上的個案，雖然幾乎沒有傳染力，但依然列為確診個案，必須加以匡列和隔離。可能會對個案的經濟、生活、教育都會有一定的影響。
侯友宜指出，在國內發生社區感染後，這種隱性的感染者，會被發現的機會較高，針對這種情況希望中央能儘速建立一套處理流程。
CT值（Cycle Threshold）稱為「循環數閥值」，主要是透過病毒核酸檢測（PCR）儀器量測病人病毒含量。CT值越高代表病毒含量較少。反之，CT值越低，代表起始點病毒濃度高，不用放大多次就可以偵測到病毒，顯示出體內病毒含量較高。
目前國內多數醫院常以CT值35至40為陽性參考的門檻，但所有陽性個案都需要經疾管署確認，而日本和美國是以CT值40以內都算陽性。