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三峽群聚多為舊案　侯友宜籲建立處理流程

▲新北市長侯友宜表示，新北市近來確診多為舊案，建議中央對CT值高的隱性感染個案建立一套處理流程。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.25）
▲新北市長侯友宜表示，新北市近來確診多為舊案，建議中央對CT值高的隱性感染個案建立一套處理流程。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.25）

記者張志康/綜合報導

2021-08-29 15:48:39

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增13例本土確診個案，其中，有11例在新北市。新北市長侯友宜下午召開記者會指出，其中1例是板橋大遠百的確診個案，另有三峽的家庭群聚為1人傳9人。

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侯友宜指出，三峽家庭群聚案的感染源頭為案16072，近期因胃痛安排胃鏡檢查，8月27日接受醫院檢查前採檢，結果呈PCR陽性，CT值31，家戶感染1人傳9人，CT值大多大於30，傳染力非常低。

至於案16073的大遠百櫃姐確診案，則是27日出現不舒服症狀，赴江翠篩檢站採檢，28日結果呈PCR陽性，CT值31。

侯友宜在記者會中表示，今日確診的個案Ct值都在30以上，以新北最近幾天的確診個案來說，大部分的CT值幾乎都是30以上，應該是舊案幾乎沒有傳染力，也很難追查他的感染來源。

不過由於下周即將開學，同時在三峽家庭群聚案中又有數名學生，侯友宜認為，依目前的疫情指引，Ct值在30以上的個案，雖然幾乎沒有傳染力，但依然列為確診個案，必須加以匡列和隔離。可能會對個案的經濟、生活、教育都會有一定的影響。

侯友宜指出，在國內發生社區感染後，這種隱性的感染者，會被發現的機會較高，針對這種情況希望中央能儘速建立一套處理流程。

CT值（Cycle Threshold）稱為「循環數閥值」，主要是透過病毒核酸檢測（PCR）儀器量測病人病毒含量。CT值越高代表病毒含量較少。反之，CT值越低，代表起始點病毒濃度高，不用放大多次就可以偵測到病毒，顯示出體內病毒含量較高。

目前國內多數醫院常以CT值35至40為陽性參考的門檻，但所有陽性個案都需要經疾管署確認，而日本和美國是以CT值40以內都算陽性。

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