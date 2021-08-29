驚見10人家庭群聚將加嚴內用指引？陳時中：不會這樣做
新北市今（29）日出現10例的家庭群聚染疫事件，是否因此將重新加嚴「同住家人可不用隔板」的內用指引？指揮中心指揮官陳時中說明，「沒有，除非他們在家裡天天都用隔板吃」，陳進一步說明，在家裏吃飯的機會遠大於在外吃飯的機會，這次是典型的家庭群聚，和外出內用的加嚴措施是兩回事。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-29 15:48:45｜2021-08-29 15:51:13
陳時中說明，案16072的家庭群聚，曾經在6月16日至7月1日於醫院內住院，不過是採檢陰性出院了，直到前兩天，因為有其他的病況需要進行侵入性檢查採檢，發現陽性，進而對周遭接觸者檢查，發現很多家庭內的案例受到感染，共10人。
而是否因為此起群聚案件而重新加嚴內用指引？陳時中回應，「沒有，除非他們在家裡天天都用隔板吃，在家裏吃飯的機會遠大於在外吃飯的機會，隨時都需要注意是必然的，這次是典型的家庭群聚。」
陳時中也說，當然親密家人的接觸，會影響小朋友比較多，小朋友的感染，未來影響到學校的可能就比較多，但並不會因為如此加嚴學校的管理，學校內平常都要戴口罩，教師上課的時候必然就是要把口罩戴好，沒有什麼還可以再進行的加嚴措施，而是目前既有的防疫規範要落實。
陳時中補充，所謂的家庭群聚案件，就是都在家庭內感染的，都是把病毒帶到家裡傳染給家人，在家裡面居住的環境要多注意，「重點是個人在外面不要把病毒帶回家，這和在外面吃飯是兩回事」，家裡的居住環境越緊密，感染的可能性越高，在外面吃飯是偶爾為之，在家裏既然沒有用隔板吃飯，在外面就沒有必較性，那在外面是不是有人「假冒」家人？我們還是呼籲，大家不需要增加自己染疫的風險，在沒有必要的時候還是戴上口罩，把基本的防疫措施做好。
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