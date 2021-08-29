機師突破性感染5位待採　陳時中曝下一步

我國出現首例機師接種兩劑疫苗14日後仍確診的突破性感染，為案16066長榮航空台籍機師，針對機組員的防疫措施未來是否加嚴？指揮中心指揮官陳時中今（29）日說明，該機師染疫可能是整體機組員的國內外流程有所疏漏，暫時可能會加嚴，等檢視完再進行評估。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-29 16:05:53
針對案16066的相關接觸者，陳時中說明，因為發現染疫的時間很短，目前匡列的26人應該已經是全數，目前僅剩5位待採檢，而目前打了兩劑疫苗還是有感染風險，可能是整體的國內外流程有所疏漏，目前雖然還沒有定案，但會檢視機組員的所有移動流程並加嚴，之後再進行決定。
陳時中強調，提高警覺無關乎是哪一種變種病毒，變種病毒是要提高警覺，但最主要的是，有這樣的情形發生，那麼航空機組員防疫執行細節是否有執行確實？包含旅社規定，是哪些地方出了紕漏？是我們要去檢視的，暫時可能會加嚴，等檢視完再進行評估，
另外，關於病毒基因定序結果未來是否及時更新，醫療應變組副組長羅一鈞說明，基因定序是每天都在做的，只是在星期五統一公布，如果有特別關注的案例，當然可以馬上公布，但要強調的是，只要結果一出爐，不管是白天、下午、晚上，一定馬上都報給地方政府和相關院所，進行即時處理。
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