韓國擴大接種　爆多起年輕人打BNT後猝死案例

韓國首度開放為18歲以上所有成年人接種疫苗，不過近期卻陸續傳出年輕人接種輝瑞BNT疫苗（Pfizer-BNT）後猝死的案例。





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根據韓國《中央日報》報導，忠清南道公州市一名21歲女大學生接種了第一劑輝瑞疫苗，一個禮拜後被人發現在租屋處死亡，家屬表示，她沒有任何潛在疾病。根據當地警方說法，這名女大學生在16日接種了輝瑞疫苗，沒有出現特別副作用。女大學生去世當天，還和朋友一起熬夜學習，凌晨2點的時候被監視器拍到出現在便利商店裡，不過後來家屬遲遲無法與女大學生取得聯繫，下午2點25分左右，被房東發現陳屍在住處。





因為女大學生被發現時，身上還有紫色斑點，家人以及警方已經要求進行解剖，以查明死因。





家屬指出，因為女大學生正在準備教師資格考試，所以很擔心她的狀況，才會在打完疫苗後每隔幾小時聯繫她，而她也沒有任何壓力過大等自縊傾向。





除了這名女大學生以外，韓國也陸續通報了年輕人在接種疫苗之後死亡的類似情況。





濟州島一名20多歲男子接種完輝瑞疫苗20多天之後過世。因為這名男子在機場工作，優先在2日時進行疫苗接種，隨後時常出現胸痛的症狀，在22日就醫後，因為症狀惡化而死亡。





濟州島當地衛生官員表示，這名男子生前沒有任何健康問題。





另一名25歲郵差則是在接種完第二劑輝瑞疫苗的三天後喪命。他的家屬表示，男子在7月時注射了第一劑輝瑞疫苗後進行了健康評估，除了肝酵素（Liver Enzymes）偏高外，其他正常。家屬不禁懷疑死因與輝瑞疫苗有關，由於第一次驗屍報告中未能確定死因，韓國疾病管理廳（KCDA）和國家法醫中心（National Forensic Service）將進一步調查，約一至兩個月後才能得出結果，但也讓家屬憂心政府不會承認疫苗是造成喪命的原因。





韓國當局目前僅承認3種類型的症狀是接種疫苗後的副作用，包括過敏反應或嚴重過敏反應、接種AZ疫苗或嬌生疫苗所引起的不尋常血栓伴隨血小板低下，以及接種輝瑞或莫德納後引起的心肌炎和心包炎。





截至22日為止，韓國疾病管理廳收到了492份接種疫苗後死亡的報告，其中只有2例在解剖後，正式確認疫苗為死因。一例為接種AZ疫苗後又發罕見血栓的30多歲男子，另一例則是在接種輝瑞後死於心肌炎的20多歲男子。





韓國擴大18歲以上成年人接種，但是疫苗引發的副作用也讓年輕人越來越擔憂。韓國官員強調接種疫苗利大於弊，呼籲民眾不要過度恐慌。但有專家認為，政府應該要釐清確切的死因，並且為每個副作用提供醫學檢查方法。





梨花女子大學木洞醫院教授權恩美（Chun Eun-mi，音譯）強調，雖然對於大多數20多歲的人來說，疫苗的副作用不會導致死亡，但是仍必須檢查和公布死因，以緩解公眾的焦慮。





權恩美進一步建議，在接種當天可以先進行快篩檢測，「因為許多無症狀或是症狀比較輕微的年輕人會認為，不舒服是因為疫苗的副作用，但實際上是因為病毒。」而疫苗免疫反應和病毒症狀混合在一起，可能會導致感染患者的副作用更加嚴重。



