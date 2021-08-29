名家論壇》柯志遠／《理想之城》代入感驚人的職場甄嬛傳

孫儷做為女一號，總讓人戲還沒看就感受到一股凌厲氣場撲面而來，在驚濤駭浪中茍延殘喘然後果敢反撲的「甄嬛」，在改朝換代的洪流中幾乎滅頂終於安邦定國扭轉乾坤的「芈月」，在原生家庭的宿命撕扯下走投無路最終拼死殺出人生嶄新局面的「房似錦」（《安家》），這個在「絕境」中為了生存而拼搏全力的孤絕與頑強一以貫之，在新作《理想之城》裡同樣呼之欲出，只是這個「險象環生」來到都會職場，同樣風聲鶴唳，同樣擇人而噬，孫儷做為很少失手的「品牌保證」，挑戲的嚴謹再次交出了整體質量出類拔萃的最新個人代表作，而她那股由人而戲呼應於角色的精神特質，一如本劇據以改編的原著名稱《蘇筱的戰爭》，最新角色「蘇筱」又一次投射、凝聚了普羅濁世中芸芸你我的縮影，但凡對命運的曙光懷揣著追求，便悍然以赴一往無前，看得人熱血沸騰，看得人心有戚戚焉，《理想之城》不只是一齣各方各面講究出彩的好戲，竟依稀提供給了無數職場浮沉的觀眾們一種難以言喻的，鼓舞與救贖。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 孫儷之前在《安家》中飾演性格強悍的房產仲介，這次在 《理想之城》 裡卻成為職場背鍋小蝦米，隨著劇情發展，一路蛻變成長。 （圖／愛奇藝提供）

× ▲ 孫儷之前在《安家》中飾演性格強悍的房產仲介，這次在 《理想之城》 裡卻成為職場背鍋小蝦米，隨著劇情發展，一路蛻變成長。 （圖／愛奇藝提供）

陸劇的劇種眾多百花齊放，但「職場劇」的成熟到位卻是這一兩年的事，歷經通俗浪漫的偶像劇階段（《杉杉來了》），歷經狗血浮誇的奇情劇階段（《千山暮雪》、《何以笙簫默》），去年的《平凡的榮耀》總算能將多餘的附加元素卸除盡淨，從角色人設、世界觀營造到主題內核，進階聚焦到精緻職場劇該有的犀利與純粹，但說到真正全面貼合現實的「接地氣」（《平凡的榮耀》或多或少還存留韓劇原作《未生》的氣息），孫儷的《安家》與《理想之城》一前一後貢獻了「完成度」、「共鳴度」都最高的成功範例，言之有物，擲地有聲，卻又高潮迭起，讓人欲罷不能。





《理想之城》說故事的技巧出神入化，透過這個故事傳遞的「態度」同樣頗堪咀嚼、玩味，一場短短的大年夜的戲，蘇筱洗碗時用水把一隻小小的蟑螂沖掉，看牠在水槽漩渦裡掙扎良久，最後還是把牠撈了起來，拿到陽台放生，對牠說了句「新年快樂」……，稍縱即逝的一場戲，蘇筱在那瞬間看到了什麼？想到什麼？有弱勢的扶持，有一本良善的堅持，是「共感度」極高的柔軟書寫，而其他篇幅不算最多的邊配人物身上，蘇筱同學「海倫」在力爭上游道路上的摸索與磕絆，董事長助理「許峰」面臨大是大非時是否隨波逐流的猶豫與抉擇……，無不真切地描述著對於人在「尋求自己的位置」這件事情上的理解與關懷，在在發人深省。





▲孫儷在《理想之城》劇中表現一如既往的精準精彩。（圖／愛奇藝提供）

× ▲孫儷在《理想之城》劇中表現一如既往的精準精彩。（圖／愛奇藝提供）

《理想之城》劇中演技高手如林，除了孫儷一如既往的精準精彩，《理想之城》跟《平凡的榮耀》兩齣職場劇有相近的氛圍跟題旨，同時在兩個作品裡擔綱的趙又廷硬是給出來截然迥異的兩種人設光芒，沉穏，深刻，曖曖內含光，他和孫儷的互動是全劇最大的看點之一，又像威脅又像導師的存在，別出心裁，引人入勝。飾演集團董事長的于和偉，相當於這個職場擂台的終極大BOSS，幾乎每句台詞都是「表面雲淡風輕，實則電閃雷鳴」，是極高層次的實力展示。其他台灣觀眾不甚熟悉的陳明昊、李傳纓、錢漪等幾位老戲骨，個個厲害絕倫，真是每個角色都讓人過目難忘都無法取代。





▲ 趙又廷在《理想之城》飾演建築公司的菁英，被渾身充滿熱情的孫儷吸引，兩人也因此越走越近。 （圖／愛奇藝提供）

× ▲ 趙又廷在《理想之城》飾演建築公司的菁英，被渾身充滿熱情的孫儷吸引，兩人也因此越走越近。 （圖／愛奇藝提供）







●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com



